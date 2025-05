Paul Liceaga: «Ahora es más relevante que nunca poner sobre la mesa la importancia de esa unión entre la competitividad y la sostenibilidad de las empresas»

Lunes, 26 de mayo 2025, 09:57 Compartir

¿Por qué es relevante la iniciativa Sustainable Company para ADEGI?

La iniciativa Sustainable Company da visibilidad a un modelo de empresa que promueve ADEGI. Somos unos grandes defensores de que las empresas difícilmente serán competitivas sin modelos de negocio sostenibles, y de que no habrá empresas realmente sostenibles si estas no son competitivas. Y eso es lo que pone de manifiesto Sustainable Company.

Además, no podemos olvidar que vivimos un momento convulso, que está impactando directamente sobre la economía, pero también en su sostenibilidad. Esto hace más relevante que nunca poner sobre la mesa la importancia de esa unión entre la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de cara a ser capaces de afrontar los vaivenes y la creciente incertidumbre.

¿Qué papel jugarán las empresas de Gipuzkoa en la transición ecológica que marcará los próximos años?

Venimos de un periodo en el que las exigencias procedentes de las distintas administraciones en lo que a la sostenibilidad de las empresas se refiere han crecido bajo un prisma que los anglosajones llaman 'too far too fast' con objetivos difícilmente alcanzables, al menos en los plazos impuestos y eso ha tenido sus consecuencias.

Entretanto, las presiones externas que estamos sufriendo en la actualidad, como las tensiones comerciales o la dependencia energética y de materias críticas, han hecho que parezca que las cuestiones de sostenibilidad estén pasado a un plano inferior.

En la transición energética, es imprescindible remar todos en la misma dirección, en cuanto a exigencias, plazos y ayudas

No obstante, somos conscientes de que la sociedad confía en el liderazgo de las empresas en esta y otras cuestiones. Es una gran responsabilidad que las empresas de Gipuzkoa llevan mucho tiempo trabajando y podemos afirmar que están en una buena posición para seguir en esta dirección.

Pero esta labor debe tener unos cimientos sólidos e inamovibles, y eso pasa por apoyarse en una efectiva colaboración público-privada. Es imprescindible remar todos en la misma dirección, en lo que a exigencias, plazos y ayudas se refiere. No podemos perder de vista una aproximación integradora de la realidad y de los retos a los que nos enfrentamos, que son comunes para todos los agentes implicados.

¿Cómo se aborda la sostenibilidad en ADEGI?

Para ADEGI la sostenibilidad en el sentido más amplio es un elemento fundamental. Así se valoró durante la última reflexión estratégica que dio lugar a la actual estrategia 2024-2028. Los modelos de negocio sostenibles que promovemos tienen además una relación directa con la nueva cultura de empresa que venimos impulsando, elementos todos sin los que difícilmente alcanzaremos nuestro objetivo último, esto es, mejor empresa para una mejor sociedad.

La sostenibilidad ha adquirido ya una relevancia y un nivel de especialidad tal, que las empresas necesitan orientación y apoyo

Dicho esto, cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos solo de medioambiente. Hablamos (y abarcamos): medioambiente, sociedad, gobernanza y sostenibilidad económica imprescindible para la viabilidad de la empresa.

Y lo hacemos a los distintos niveles y a los distintos ritmos que nos requieren nuestras empresas asociadas, aterrizando conceptos que, en ocasiones, pueden resultar abstractos para la realidad del tejido empresarial de Gipuzkoa.

ADEGI ha creado recientemente un nuevo servicio de acompañamiento a las empresas en materia de sostenibilidad. ¿Por qué se ha decidido crear este nuevo servicio? ¿Qué beneficios reporta a las empresas asociadas y a la sociedad en su conjunto?

En la ya mencionada reflexión estratégica fue una de las demandas de las propias empresas. La temática está adquiriendo ya una relevancia y un nivel de especialidad tal, que necesitan orientación y apoyo.

Este nuevo servicio busca acompañar a las empresas en su día a día y concienciar y difundir el conocimiento en materia de sostenibilidad, de cara a anticipar a las empresas los potenciales retos a los que deberemos hacer frente, tratando de simplificar y aterrizar a la realidad de la empresa los complejos requerimientos que la transición sostenible entraña.

Además, somos una asociación que representa y quiere representar a empresas de vanguardia, que llevan tiempo trabajando estas materias de forma orgánica o natural. Creemos que posicionar a las empresas de Gipuzkoa en esta materia a distintos niveles es de vital importancia de cara a mantener e impulsar un tejido empresarial competitivo y sostenible.