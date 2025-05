Lurauto: el motor del cambio no está solo en los vehículos

Lunes, 26 de mayo 2025, 09:43 Compartir

Si hablamos de sostenibilidad en el mundo de la automoción, a muchos nos vendrá a la cabeza en primer lugar la apuesta por el vehículo eléctrico que se lleva realizando desde hace años. Y, en el caso de Lurauto, no nos equivocaríamos, porque ahí están los datos del mercado de eléctricos de BMW durante el año 2024. No obstan-te, no es más que la punta del iceberg porque en estos concesionarios creen que la sostenibilidad en la empresa empieza por realizar pequeños cambios que generen el movimiento del cambio, aplicando medidas a medio plazo que reduzcan el uso de consumibles, tales como el papel, plástico etc. Además, por supuesto, está el impulso a la venta del vehículo eléctrico u ofrecen alter-nativas más sostenibles al vehículo de combustión tradicional.

Sus políticas de sostenibilidad a nivel BMW Group se basan en cuatro pilares llamados Re:Think, Re:Duce, Re:Use y Re:Cycle. Además, está también el compromiso de BMW Group de avanzar para reducir el 80 % del CO2 emitido por vehículo hasta 2030 y uno de sus grandes logros es haber conseguido que, desde 2020, todas las instalaciones BMW del mundo consuman energía 100 % renovable; y que el 99 % de los residuos generados en su producción interna mundial se reciclen y reutilicen.

En el Centro de Donostia cuenta con el primer e-Concesionario, un centro que aplica técnicas de absorción de CO2 mediante vinilos en el escaparate

A nivel más local, cabe destacar que desde 2021 Lurauto ha implementado nuevas soluciones para ayudar a reducir las emisiones que producen sus instalaciones. Prueba de ello es la apertura del primer e-Concesionario en el Centro de San Sebastián, un centro que aplica técnicas de absorción de CO2 mediante los vinilos colocados en su escaparate. Otro ejemplo del compromiso con el medioambiente es que, desde 2013, los traslados a clientes realizados en sus sedes como servicio de 'taxi' se realizan con vehículos 100 % eléctricos.

Una sostenibilidad compartida

En Lurauto ayudan también a clientes y proveedores a ser más sostenibles, incentivando el uso de las herramientas digitales que han ido desarrollando, lo que contribuye a que el uso del papel, por ejemplo, sea mucho menor al de hace unos años, tanto por parte de clientes y proveedores como por los propios trabajadores. Además, establecen políticas estrictas para el reciclaje de los residuos que se generan en las instalaciones, desarrollando proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad, datos que hacen públicos en sus instalaciones por medio de las pantallas de los propios concesionarios. En Lurauto, a su vez, ofrecen hasta cinco puntos de recarga eléctrica para clientes.

Un reto continuo

Mirando al futuro, en Lurauto se marcan algunos objetivos en el corto plazo, como seguir reduciendo el uso de consumibles hasta alcanzar el punto de no requerirlos en el día a día y poder decir que reciclan el 100 % de los residuos generados en sus instalaciones.

En el medio y largo plazo, anhelan poder reducir su huella de carbono, disminuyendo al máximo las emisiones y eliminando por completo el uso de consumibles no necesarios para la actividad, además de alcanzar la tasa del 100 % de reciclaje de los recursos utilizados en sus talleres y carrocerías y la generación de energías sostenibles o uso de energías limpias para sus centros.

Lurauto LURAUTO OIARTZUN

Ctra. N-I, km 470

LURAUTO SAN SEBASTIÁN

Ramón María Lili Pasealekua, 1

LURAUTO ELGOIBAR

Zizilion, 2 (bajo 1)

943 26 05 00

www.lurauto.com