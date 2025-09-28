Un nuevo espacio para cuidar tu piel

El nuevo centro de Ametz Estética se ubica en la céntrica calle San Roque, 17 bis.

Ametz Estética es un centro enfocado al cuidado de la piel emprendido en 2015 por Miriam Alcayada Rodrigo, especialista en belleza con una dilatada formación y experiencia en el sector. Y nada mejor para celebrar este primer decenio de vida que un nuevo espacio.

Tras un largo periodo en el barrio donostiarra de Igara, Ametz Estética se ha mudado a una localización más céntrica de la capital guipuzcoana. Su nuevo centro, ubicado en la calle San Roque, ofrece un espacio renovado, más íntimo, privado, tranquilo y acogedor, pero con la calidez y la profesionalidad de siempre en la atención.

Todo ello en un entorno privilegiado, con la comodidad y la accesibilidad que ofrece estar a pocos minutos a pie desde la plaza Easo, y con las estupendas vistas que brinda su amplio y luminoso ventanal.

Los cuidados que tu piel necesita

En Ametz Estética reivindican que el 'skincare' no es una fórmula universal y que cada tipo de piel requiere unos cuidados específicos. Para ello, brindan una atención basada en la personalización de cada caso, con una primera atención gratuita en la que se analiza a fondo la piel. A través de una microcámara se realiza un primer diagnóstico preciso que resultará clave para acertar con los posteriores tratamientos a realizar, tanto en casa como en cabina.

Una de las características de este centro es que llevan a cabo una comunicación activa con el cliente, por la que se busca consensuar y explicar el porqué de cada decisión a tomar. Si bien los tratamientos son específicos e individualizados a cada persona, el primer paso suele ser realizar una higiene activa diseñada en concreto para dicha piel. A partir de ahí, hombres y mujeres recibirán la recomendación profesional de cuál es el tratamiento más indicado para su problema.

Amplia carta de servicios

Ametz Estética es un centro estético mixto en el que personas de cualquier género y edad pueden encontrar las soluciones que su piel necesita. Para ello cuentan con una amplia carta de servicios.

El rostro es una de las zonas de actuación más demandadas, por lo que disponen de un amplio abanico de tratamientos faciales: antiedad, antiacné, deshidratación, radiofrecuencia… para lo que disponen de la más avanzada tecnología y aparatología como Dermapen.

También realizan tratamientos corporales (con o sin aparatología) y masajes descontracturantes a nivel muscular, con diferentes propósitos: reductor, anticelulítico, drenante…

Sin olvidar otros servicios adicionales de belleza, como son la manicura y pedicura o los servicios de depilación -láser diodo o cera-, y también de nutrición, con una consulta propia dirigida por otra profesional.

Asimismo, cabe destacar que disponen de la exclusividad de trabajar con la reputada marca cosmética alemana Sans Soucis, siendo el único centro a nivel Gipuzkoa que dispone y ofrece tratamientos con sus productos.

