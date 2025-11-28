Rekalde, el tanatorio de toda la vida: 25 años acompañando a las familias de Donostia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:15 Compartir

Desde su inauguración en el año 2000, la instalación ha ofrecido más de 25.000 servicios, consolidándose como el tanatorio «de toda la vida» para varias generaciones de donostiarras.

Con un edificio amplio, luminoso y diseñado para ofrecer tranquilidad y recogimiento, Rekalde fue el primer tanatorio de Donostia y supuso un antes y un después en la atención funeraria de la ciudad. Sus nueve salas de velatorio, los espacios pensados para las familias y su oratorio adaptable permiten crear despedidas íntimas, cuidadas y profundamente respetuosas con los deseos de cada familia.

Además, Mémora Rekalde garantiza un servicio integral y sostenible a las familias al disponer de un horno crematorio de bajas emisiones, en funcionamiento desde 2004 y renovado en 2017 con un sistema de depuración de última generación. Gracias a este equipamiento, es posible realizar la incineración en el propio tanatorio, reduciendo desplazamientos y garantizando un servicio integral y sostenible.

La trayectoria de estos 25 años se refleja también en la valoración de las familias, ya que Rekalde obtiene una puntuación media de 9,29 sobre 10, en línea con el conjunto de los equipamientos de Mémora en la provincia y en la ciudad, donde Mémora ofrece dos tanatorios más. Y es que el tanatorio sigue fiel a aquello que lo convirtió en referente: el trato humano, cercano y profesional que ofrece un equipo formado por un equipo humano de 91 personas, especialistas con una alta sensibilidad para acompañar en los momentos más delicados. Para su gerente, Andoni Pérez, «Rekalde no es solo un lugar de despedida. Es un espacio donde las familias se sienten comprendidas, escuchadas y arropadas. Aquí honramos la memoria de cada persona con dignidad, sensibilidad y cercanía.»

Servicios funerarios en Rekalde: una evolución hacia la personalización

Desde su llegada a la provincia —a partir de la unión entre Polloe y Funeraria Vascongada, con más de 100 y 50 años de historia respectivamente—, la compañía ha prestado más de 200.000 servicios funerarios en Gipuzkoa desde 1972, convirtiéndose en un referente provincial.

Con el paso de los años, también han cambiado las necesidades de las familias. «Las familias ya no buscan únicamente un servicio, sino un acompañamiento real, adaptado a sus creencias, tradiciones y necesidades emocionales», explica Pérez. «Nuestro papel es escuchar, comprender y crear espacios donde el recuerdo pueda vivirse con serenidad.»

Para responder a esta nueva sensibilidad, las ceremonias personalizadas continúan ganando presencia, ofreciendo maneras más cercanas y y significativas de homenajear a cada persona. Estas nuevas formas de despedida se integran con la modernización de vehículos y sistemas, siempre con la sostenibilidad como eje central.

En este cambio, Mémora ha sido un actor clave. Este proceso forma parte de una transformación más amplia del sector funerario en Guipúzcoa, y es que, si tradicionalmente predominaban las inhumaciones, hoy las familias optan cada vez más por las incineraciones. Por otro lado, las ceremonias religiosas siguen siendo mayoritarias, aunque las despedidas personalizadas, simbólicas y adaptadas a sus valores ganan protagonismo.

Veinticinco años de memoria compartida

Desde su inauguración en el año 2000, Rekalde ha formado parte del pasado, presente y futuro de Donostia. En palabras de su equipo, la clave del éxito en estos 25 años es sencilla: la confianza de las familias gracias a un servicio cercano, profesional y humano gracias a la experiencia.

Rekalde seguirá siendo el tanatorio de toda la vida para Donostia. Un espacio donde la memoria se cuida, la despedida se organiza a medida y el acompañamiento se vive con respeto, dignidad y sensibilidad.