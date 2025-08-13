Entre todos la han hecho posible

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:28 Compartir

La organización de un evento como la Gala DV Verano exige rodearse cada año de unas firmas patrocinadoras y colaboradoras que resultan siempre las mejores compañeras en este camino porque, además, hacen posible la celebración de una cita que reúne en Miramar en plena Semana Grande donostiarra a más de 300 personas.

Y, una vez celebrada con total éxito esta gala, es el momento de agradecer a todas esas firmas su apoyo. Instituciones y marcas como Sabadell, Coca Cola o Iberdrola han sido en este 2025 algunos de los artífices de esta Gala DV Verano.

Gastronomía, bodega y obsequios

La firma responsable del catering fue Aitor Santamaria Sukaldean y confeccionó para los asistentes un amplio abanico de propuestas de alta cocina en formato miniatura. Así, invitados e invitadas pudieron probar las siguientes recetas: aceituna de gilda; meta de hongos; langostino con palomitas; tartar en la vaca que ríe; calabaza, puerro y pipas; foie con mango; ensaladilla de txangurro; croqueta de jamón; tortilla de bacalao; rocas del Paseo Nuevo; gambas gabardina; caramelo de lomo y brie; tartaleta de calamar encebollado; foie con puré de manzana asada; acelga y anacardo; y carrilleras atomatadas. En los postres, los más golosos disfrutaron de lo lindo con el surtido de pastelitos de Casa Otaegui y la degustación bombones helados Locobó by Thelocopolo.

La bodega brilló también con luz propia en Miramar y en ello J. Chivite Family Estates tuvo mucho que ver. El espumoso seleccionado para el brindis fue el Stars Brut Nature Reserva 2022, mientras que a lo largo de la noche se pudieron probar otras referencias, como Chivite Legardeta Tinto 2023, Chivite Legardeta Chardonnay 2024 y Chivite Las Fincas Rosado 2024. La cerveza fue 18/70 y el agua, Insalus. Por su parte, el bartender Yon Pavón, de Yon Pavón Cocktail Events, y sus compañeros se encargaron de elaborar deliciosos cócteles.

Fueron, como suele ser habitual, Bengoa DJs los responsables de poner la banda sonora a la noche y hacer bailar a los presentes hasta las dos de la madrugada. La decoración floral fue responsabilidad de Villaflores, cuyos profesionales se encargaron de cuidar cada detalle. El colofón a la fiesta fue el detalle que tuvo la firma GH Gema Herrerías con los asistentes al evento, que recibieron como obsequio un neceser prémium con una crema Función Barrera de la marca.

