Multiopticas Gipuzkoa: Innovación, cercanía y compromiso con tu salud visual (Y ahora también auditiva) Más de 55 años cuidando de la vista en Gipuzkoa

Multiopticas Gipuzkoa hemos sido un referente en salud visual en la provincia. Nuestra apuesta por la tecnología, el trato cercano y la atención personalizada ha consolidado un modelo de óptica que va mucho más allá de vender gafas.

Hoy, con 11 centros distribuidos por todo el territorio, seguimos siendo la primera opción para miles de guipuzcoanos y guipuzcoanas.

«La vista es uno de los sentidos más valiosos que tenemos. Cuidarla bien es también una forma de querernos».

Precisión milimétrica con AVA: la revolución en graduaciones

Uno de los avances incorporados en nuestros centros es la tecnología AVA, que mejora significativamente la precisión en las graduaciones ópticas.

Gracias al VISION R-800, podemos ajustar la graduación con una precisión de hasta 0,01 dioptrías, frente a las 0,25 habituales. ¿El resultado? Una visión más clara y personalizada.

Beneficios para el paciente: Mayor nitidez visual

Menos distorsión

Mejor visión lateral (especialmente útil al conducir)

Transiciones más suaves entre distancias

Más confort frente a pantallas

MÓ: Estilo, calidad y accesibilidad

La visión también tiene mucho que ver con cómo nos vemos. Por eso, ofrecemos en exclusiva nuestra propia marca de gafas MÓ.

Monturas modernas, cómodas y con personalidad, tanto para vista como para sol, disponibles con lentes polarizadas y con una excelente relación calidad-precio. Diseñadas para adaptarse a todos los estilos y edades.

«No se trata solo de ver bien, sino también de sentirse bien con lo que uno lleva puesto.»

Un equipo profesional que te acompaña

El valor diferencial está en nuestro equipo: optometristas y auxiliares de óptica en constante formación que ofrecen un seguimiento visual personalizado. Cada paciente recibe una atención adaptada a sus necesidades, con servicios que incluyen:

• Revisiones periódicas

• Control de la tensión ocular

• Evaluación de la salud visual

• Ajustes y mantenimiento de gafas

Con un enfoque humano y cercano de nuestros centros, lugares de referencia en la provincia.

Ampliamos nuestros cuidados: ahora también salud auditiva

Seguimos creciendo para ofrecerte un servicio cada vez más completo.

Por eso, en nuestro centro de El Antiguo, en Donostia, incorporamos un nuevo servicio de salud auditiva, pensado para cuidar de ti más allá de la vista.

Una apuesta por el bienestar integral, con profesionales especializados y tecnología de última generación para el diagnóstico y seguimiento de la audición.

Porque escuchar bien también es vivir mejor.

Gipuzkoa confía en Multiópticas

Con más de cinco décadas de experiencia, continuamos acompañando a las personas en cada etapa de su vida. Somos una empresa con raíces locales, en constante evolución, que combinamos innovación, cercanía y compromiso con la salud.

Con raíces locales, vocación de servicio y una visión clara: verte bien, cuidarte mejor y acompañarte a vivir con claridad.