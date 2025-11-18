Julen Pérez, ITP Aero Zamudio: «Con este cambio garantizamos que en nuestros pabellones vamos a suministrar una fuente renovable de energía»

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:57 Compartir

ITP Aero reafirma su compromiso con alcanzar las cero emisiones netas para 2050, no solo en sus productos, sino también en sus propias plantas. Dentro de este plan de descarbonización, las instalaciones de Zamudio incorporan importantes inversiones en autoconsumo. La solución más innovadora es su estructura de aparcamiento cubierto con paneles fotovoltaicos. «Con este cambio, además, garantizamos que en nuestros pabellones vamos a suministrar una fuente renovable de energía», destaca Julen Pérez.

Para cumplir con sus compromisos medioambientales se han unido al Programa de Autoconsumo que ha puesto en marcha el Gobierno vasco y que está gestionado por el Ente Vasco de la Energía. Con una cantidad de 80 millones para 2025 y 2026, este programa se enmarca en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que fija como meta reducir las emisiones un 45% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.