Elsa Punset, gonbidatu berezia kongresuan La escritora, filósofa y divulgadora Elsa Punset ofrecerá una interesante ponencia en la que establecerá puentes entre la inteligencia emocional y el medioambiente

Gure Lurra 8 'Sembrando Futuro' kongresuak luxuzko hizlariak izango ditu eta parte-hartzaileen artean Elsa Punset nabarmendu daiteke gonbidatu berezi gisa.

Bizitza bizkor eta etengabe aldatzen den honetan, adimen emozionalak gure orekan duen funtsezko papera jorratuko du bere hitzaldian Elsa Punsetek. Era berean, idazlea eta filosofoa den adituak naturarekin dugun harremana eta gure ongizate emozionalean nola eragiten duen aztertuko du, gure sustraiekin eta lurraldearekin bat eginez.

Adimen emozionala aldaketa positiborako tresna gisa aplikatzeari dagokionez erreferentea da Elsa Punset. Bere jarduera profesionalean ikerketa zientifikoa eta komunikazio argia eta praktikoa uztartzen ditu, pertsonei eta erakundeei mundo interkonektatu eta aldakor baten erronketara egokitzen lagunduz.

Elsa Punset, invitada especial

El congreso Gure Lurra 8 Sembrando Futuro reunirá a un panel de ponentes de lujo entre los que cabe destacar a la escritora, filósofa y divulgadora Elsa Punset. Reconocida como una de las principales referencias en el ámbito de habla hispana en la aplicación de la inteligencia emocional como herramienta para el cambio positivo, ofrecerá una interesante ponencia centrada en la relación entre naturaleza y bienestar humano.

Fundadora de Terraviva, una iniciativa pionera que une bienestar emocional y sostenibilidad a través de proyectos educativos y sociales, Punset reconoce que le entusiasma establecer puentes entre la inteligencia emocional y el medioambiente. De ello versará una charla que prevé inspirar, sorprender y despertar la reflexión entre los asistentes al congreso.

Gure Lurra 8 Sembrando Futuro

Gure Lurra 8 Sembrando Futuro kongresuak, 'Gure sustraiak: atzo, gaur eta bihar' ildo gidari gisa, Gipuzkoaren iraganetik etorkizunera doan denboran barrena bidaia emozionala proposatuko du. Azaroaren 27an ospatuko den aurtengo edizioan, sektorearekin lotura estua duten arlo desberdinetako pertsonek Gipuzkoaren iraganari eta etorkizunari buruzko 360º-ko ikuspegia eskainiko digute.

La octava edición del congreso se celebrará el jueves 27 de noviembre, en horario de 9.15 a 14.30 horas, en el Kursaal donostiarra, con una programación completa y dinámica que rinde homenaje a la historia de nuestra tierra y a los agentes del primer sector. Personas de ámbitos diversos, estrechamente vinculadas al sector, ofrecerán una visión 360º sobre el pasado y el futuro de Gipuzkoa.

Gure Lurra 8 Sembrando Futuro Noiz Osteguna, azaroak 27

Non Donostiako Kursaal Kongresu Jauregian

Web plaza.gipuzkoa.eus/eu/gure-lurra-8