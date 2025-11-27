Más de 44 años de proyectos que inspiran calidad, bienestar y confianza

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:48 Compartir

Fundada en 1981 y con un ADN 100 % guipuzcoano, Amenabar se ha consolidado como un referente nacional en el sector residencial y de la construcción. Más de 44 años de experiencia y 30.000 viviendas entregadas avalan una trayectoria en la que el éxito se mide tanto en cifras como en compromiso.

Con presencia en el País Vasco, Cantabria, Navarra, Madrid y Andalucía, su filosofía es clara: crear hogares y entornos que mejoran la vida de las personas. Detrás de cada proyecto hay un equipo multidisciplinar que trabaja bajo un modelo de gestión colaborativo, donde innovación, sostenibilidad y diseño son los pilares de un negocio que apuesta por la excelencia.

El secreto de su éxito radica en su modelo 360º, que integra todos los procesos -desde la planificación hasta la ejecución- con recursos propios: promotora, constructora, equipos técnicos, canteras y fábrica de mobiliario. Esta estructura garantiza el cumplimiento de plazos, la máxima calidad y soluciones adaptadas a las necesidades actuales y futuras de sus clientes.

El año 2025 ha sido un año importante para su área constructora en Gipuzkoa, con proyectos emblemáticos que trascienden lo arquitectónico para convertirse en símbolos culturales y sociales. Ejemplo de ello es el edificio GOe, promovido por Basque Culinary Center en el barrio donostiarra de Gros: una obra singular, construida en un tiempo récord de 20 meses, llamada a convertirse en un nuevo icono de la ciudad. También destaca Izan, la nueva sede del fútbol femenino, con unas instalaciones pioneras en Zubieta. En el ámbito de la innovación, Amenabar ejecuta proyectos de vanguardia como CPR, el nuevo Centro para la Reutilización de Materiales, ubicado en Eskuzaitzeta, The Quantum Tower, en Ibaeta, con laboratorios de investigación en tecnologías cuánticas, el nuevo 'hub' de empresas biotecnológicas en Illunbe, o la nueva sede de Tecnalia, centrada en nuevas formas de energía y de transporte, consolidando a Donostia como un referente y destino internacional de innovación y sostenibilidad.

En su área promotora, actualmente en Gipuzkoa, en San Sebastián destacan proyectos como Ibaeta Berri con 135 viviendas rodeadas de un gran parque de 15.000 m2, que revitalizarán el antiguo área conocida como 'el Infierno' y darán vida a una de las principales entradas de la ciudad. También sobresale la promoción única de Ijentea, frente a la bahía de La Concha, que refleja la capacidad de Amenabar para combinar diseño y patrimonio histórico.

En el nuevo entorno donostiarra de Ciudad Jardín, la promoción Lore Enea también refuerza esta apuesta por la transformación urbana. Por su parte, en Zarautz, el ámbito Salberdin hará realidad más de 600 viviendas, creando una nueva zona residencial integrada y sostenible. Además, este año la promotora entregará más de 150 viviendas, tanto libres como protegidas.

Su presencia se extiende a todo el territorio. En Madrid, gestiona actualmente más de 1.000 viviendas, con promociones emblemáticas como las 'prime' The Garden y Zamenhof 22 ya entregadas. Está llevando a cabo proyectos en las zonas de mayor demanda, como El Jardín de Valdebebas, Jardines y Aires de Torrejón, Jardines de Tres Cantos, Jardín de Alcalá y Jardines de Berrocales.

En el sur, crece con fuerza en la Costa del Sol, especialmente en Marbella y Málaga, con proyectos como Zeta District Amenabar. En Sevilla, avanza con las obras de Jardines de Cruz del Campo en el centro de la capital andaluza. En Costa Ballena, la zona de moda de la costa gaditana ha promovido un total de 470 viviendas, gracias a sus promociones Amenabar Sea, Lagoon y Ocean.

Amenabar se diferencia por la diversificación de su actividad, desarrollando proyectos en su área constructora como residenciales, sanitarios, de infraestructuras, edificios singulares, hoteles, oficinas, instalaciones industriales e instalaciones deportivas.

Compromiso con las personas y el territorio

Con la solidez de su experiencia constructora y la visión integral de su área promotora, Amenabar continúa impulsando proyectos que transforman entornos y mejoran la vida de las personas. Su capacidad para concebir, desarrollar y hacer realidad proyectos de calidad, desde la idea inicial hasta la entrega final, le permite ofrecer soluciones completas, responsables y pensadas para perdurar, respaldadas por una solvencia financiera sólida que garantiza seguridad. Fiel a sus raíces guipuzcoanas y a unos valores que no cambian: trabajo en equipo, constancia y compromiso, la compañía mira al futuro con el propósito de seguir creciendo sin perder su esencia, promoviendo y creando espacios que respeten el entorno y contribuyan a un modelo urbano más humano, sostenible y equilibrado.

