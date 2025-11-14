Amaia y Aimar Garmendia, dos jóvenes con raíces y vocación ganadera Claro ejemplo del relevo generacional en el primer sector, los hermanos zaldibiarras compartirán su experiencia en el congreso Gure Lurra 8 Sembrando futuro del próximo 27 de noviembre

Viernes, 14 de noviembre 2025

La historia de Amaia y Aimar Garmendia es un claro ejemplo del relevo generacional en el primer sector y de cómo la vocación y el arraigo pueden transformar el rumbo de vida de una familia.

Nacidos en un caserío de Zaldibia, ambos hermanos crecieron rodeados de naturaleza, animales y costumbres rurales. Amaia Garmendia (Zaldibia, 1999), licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Mondragón, trabajó en el ámbito financiero hasta que decidió asumir la responsabilidad del rebaño familiar de ovejas. Su padre, Gerardo Garmendia, es pastor en la txabola Doniturrieta Garakoa de Aralar, una figura de referencia que les ha transmitido el amor y el respeto por el oficio.

Desde pequeña, Amaia ha acompañado a su aita en las labores ganaderas tanto en su caserío Aizporra de Zaldibia como en la borda de montaña, en el Parque Natural de Aralar, en la que todos los años pasan los veranos.

Su hermano Aimar Garmendia (Zaldibia, 1997), por su parte, cursó estudios de Mecatrónica y trabajó durante años en una empresa antes de coger el relevo a uno de los socios de la explotación de vacas en Zaldbia en la que trabaja, mientras sigue desarrollando la actividad junto al otro socio.

Belaunaldi berriak Amaia eta Aimar Garmendia anai-arrebak empresa mundutik etorritakoak dira eta gaur egun lehen sektorean dihardute, benetako pasioz. Euren egunerokoa lehen eskutik ezagutzeko aukera eskainiko du Gure Lurra 8 Sembrando Futuro kongresuak, urteko fase ezberdinetan zehar beraiek abereekin nola lan egiten duten erakutsiz

Ambos hermanos, a pesar de tener una trayectoria profesional estable, compartían el deseo de volver a sus raíces y continuar con la tradición familiar. La decisión no fue fácil: la incertidumbre económica, el esfuerzo físico y las exigencias del sector agrícola suponían un reto considerable. Pero su compromiso con la tierra y la herencia recibida pesaron más que cualquier duda.

Su testimonio, en Gure Lurra 8 Sembrando Futuro

En el congreso Gure Lurra 8 Sembrando Futuro se podrá conocer de primera mano su historia y descubrir cómo afrontan su día a día en lo que respecta al cuidado de los animales en el caserío, la subida de los animales al monte en los meses de verano y su posterior bajada.

El testimonio de estos hermanos de Zaldibia representa una nueva generación de jóvenes que, habiendo vivido la experiencia del mundo empresarial, deciden volver al origen para darle continuidad a una forma de vida que combina tradición, esfuerzo y pasión por la tierra.

Eman izena Gure Lurra – Sembrando Futuro kongresuaren zortzigarren edizioa azaroaren 27an ospatuko da Donostiako Kursaalean. Hiri-mundua eta lehen sektorearen arteko topagunea izan nahi duen ekimen honetan parte hartzeko izena emateko epea zabalik dago

Fortalecer la conexión entre el mundo rural y el urbano y poner en valor el trabajo de los agentes del primer sector es, precisamente, uno de los objetivos que persigue el congreso Gure Lurra – Sembrando futuro, cuya octava edición se celebrará el jueves 27 de noviembre en el Kursaal de Donostia en horario de 9.15 a 14.30 horas y con el lema 'Nuestras raíces: ayer, hoy y mañana' como hilo conductor. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, aunque se requiere inscripción previa que ya está activa a través de la página web.

Gure Lurra 8 Sembrando Futuro Fecha Jueves, 27 de noviembre

Lugar Palacio de Congresos Kursaal (Donostia)

Inscripciones plaza.gipuzkoa.eus/eu/gure-lurra-8