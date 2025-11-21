«Cuando hablamos de digitalización, hablamos de bienestar»

M. E. San Sebastián Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En una jornada como la de ayer no podía faltar la figura de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. Ella quiso poner el acento en que «cuando hablamos de digitalización, hablamos ante todo de bienestar. Hablamos de la calidad de las relaciones de los jóvenes, de la confianza que tienen en sí mismos y de la manera en que aprenden». A su juicio, se debe tener en cuenta que «la tecnología atraviesa todas esas dimensiones. No está separada, forma parte de la vida emocional, social y del propio proceso de aprender del alumnado». Por eso el Gobierno Vasco entiende que «la educación digital es educación integral, y se entrelaza con el bienestar emocional, con la equidad y con la calidad del aprendizaje».

Durante su discurso, Pedrosa también apeló a la importancia de las familias porque buena parte de lo que les llega a través de las redes lo hace fuera de los centros escolares: «La familia también debe participar en este acompañamiento. En casa es donde se aprende a usar el tiempo, a cuidar el descanso, a compartir también lo que inquieta y a pedir ayuda cuando algo no va bien en Internet. Y la Administración está para sostener todo esto».

En ese sentido, la consejera quiso informar que el Departamento se encuentra actualmente desarrollando la estrategia digital 'Adimen Digitala Hezkuntzan' y anunció que este proceso finalizará con la activación próximamente de un foro de direcciones y personas expertas en tecnología de la educación para hacer contrastes y afinar la estrategia, consensuarla y validarla.