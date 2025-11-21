Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Pedrosa. UNCITI

«Cuando hablamos de digitalización, hablamos de bienestar»

M. E.

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En una jornada como la de ayer no podía faltar la figura de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. Ella quiso poner el acento en que «cuando hablamos de digitalización, hablamos ante todo de bienestar. Hablamos de la calidad de las relaciones de los jóvenes, de la confianza que tienen en sí mismos y de la manera en que aprenden». A su juicio, se debe tener en cuenta que «la tecnología atraviesa todas esas dimensiones. No está separada, forma parte de la vida emocional, social y del propio proceso de aprender del alumnado». Por eso el Gobierno Vasco entiende que «la educación digital es educación integral, y se entrelaza con el bienestar emocional, con la equidad y con la calidad del aprendizaje».

Durante su discurso, Pedrosa también apeló a la importancia de las familias porque buena parte de lo que les llega a través de las redes lo hace fuera de los centros escolares: «La familia también debe participar en este acompañamiento. En casa es donde se aprende a usar el tiempo, a cuidar el descanso, a compartir también lo que inquieta y a pedir ayuda cuando algo no va bien en Internet. Y la Administración está para sostener todo esto».

En ese sentido, la consejera quiso informar que el Departamento se encuentra actualmente desarrollando la estrategia digital 'Adimen Digitala Hezkuntzan' y anunció que este proceso finalizará con la activación próximamente de un foro de direcciones y personas expertas en tecnología de la educación para hacer contrastes y afinar la estrategia, consensuarla y validarla.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  8. 8

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares
  9. 9 El Superior vasco eleva a 88 años de cárcel la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Cuando hablamos de digitalización, hablamos de bienestar»

«Cuando hablamos de digitalización, hablamos de bienestar»