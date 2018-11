«Hay que estar atentos al exterior y ver las necesidades que existen» Arcaute sorprendió a los jóvenes alumnos de Herrikide / Iñigo Royo Herrikide Eskolapioak acogió el primer encuentro entre emprendedores y participantes en STARTinnova A.L. Domingo, 4 noviembre 2018, 08:07

El pasado viernes 19 de octubre, Marta Arcaute compartió su experiencia como emprendedora y creadora de la consultoría HACHES con los más de 800 alumnos de los 36 centros educativos guipuzcoanos participante en STARTinnova. La consultoría HACHES tiene el objetivo de obtener con sus clientes resultados tangibles y medibles, siempre con la actitud de mejora continua y crecimiento constante. Para ello, Marta cuenta con la experiencia de 26 años en diversos puestos de responsabilidad en empresas de distintos países y mercados, pudiendo ofrecer gracias a ello su visión de cada departamento de la empresa. Entre otros temas, Marta habló del cambio de la gran empresa a emprender en solitario.

El encuentro, celebrado en Herrikide Eskolapioak de Tolosa, forma parte de los contenidos formativos de esta iniciativa para el fomento del espíritu emprendedor entre jóvenes estudiantes de bachillerato y formación profesional impulsada por EL DIARIO VASCO y que cuenta con el patrocinio de Gobierno Vasco, ADEGI y BIC Gipuzkoa; la colaboración de Tknika y UPV/EHU; y la participación de las siguientes empresas mentoras: Unceta, Goizper Group, Grupo Wisco, Lacunza, Cementos Rezola HEIDELBERGCEMENT Group, CARREFOUR, Sarralle, KSB Itur, Pneumax, Fundación Michelín, Irizar, EKO Rec y MYL.

A continuación, se recogen algunas de las preguntas que fueron planteadas a Marta Arcaute:

–¿Cómo resultó su primera experiencia como emprendedora?

–Tuvo su parte positiva y su parte negativa. Como es la primera, es la que más se queda, así que le recomiendo a todo el mundo que la haga positiva, sea como sea. En mi caso, fue muy bien porque tenía mucha ilusión y ganas.

–¿Cuándo se dio cuenta de que tenía una buena idea para crear la empresa y cómo se le ocurrió?

–Ideas tengo 15 ó 20 al día, pero hay que elegir. He tenido algunas brillantes que aún no he puesto en marcha y viceversa. La esencia es la productividad. Hay que estar atentos al exterior y ver qué necesidades existen. Me di cuenta de que las pymes están volcadas en la producción, pero les falta tiempo para reflexionar sobre el medio y el largo plazo. Y en eso es en lo que les ayudo ahora.

–¿Siempre ha tenido afán emprendedor o tuvo un pálpito?

–Nací emprendedora, pero ¿quién no? Si no, estaríamos todos muertos. Al final, la vida es como una empresa y no debemos dejar que nadie nos quite ese espíritu. Hay momentos de mayor y menor inspiración, pero el afán está ahí.

–¿Cómo fue la transición de trabajar en una gran empresa a hacerlo sola?

–Fue buena porque la elegí yo. Si eliges tú, tienes más motivación para actuar, por eso lo recomiendo. Eso sí, hay que ser muy consciente de que se puede conseguir eso en un mes o en 15 años.

–¿Cómo te quitaste el miedo a emprender? ¿Tuviste apoyo?

–Miedo no hay que tener, porque bloquea, pero sí hay que ser precavido y hacer un análisis de qué amenazas existen y qué debilidades y fortalezas tenemos. Apoyo tuve todo y ninguno.

–¿Hay alguna dificultad que le haya hecho replantearse el seguir con su proyecto?

–Las ha habido, pero nunca me he replanteado seguir con mi proyecto, ni hablar. Hay momentos difíciles y también muchas alegrías, que te llenan de gasolina.

–¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene trabajar en su propia empresa?

–Depende de cada uno. Para mí, la mayor ventaja es la posibilidad de conciliar los horarios. Cada año hago un análisis de mi vida personal y profesional e intento regular ambas para el siguiente.

-¿En tu opinión, cuáles son las características necesarias para que una idea resulte exitosa?

Que tenga valor para los demás. Es muy importante buscar el valor añadido, es decir, que realmente se necesite. Busquemos soluciones a medio y largo plazo y tendremos éxito asegurado, de forma que nos diferenciemos de todas esas necesidades inmediatas, a corto plazo, con las que nos están bombardeando constantemente. Y para ello, hay que preguntar, contrastar si es una necesidad real. También es importante la comunicación, que la gente sepa que disponemos de esa solución.