La Zona de Bajas Emisiones de Vitoria entra hoy en vigor

Ha llegado el día. Después de darle muchas vueltas, este lunes entra en vigor en el Casco Medieval y parte del Ensanche de Vitoria la ... zona de bajas emisiones (ZBE). Esto es, en las calles que quedan dentro del anillo que va desde San Ignacio a Portal de Arriaga pasando por La Paz, Florida, Magdalena o Siervas de Jesús se cerrará el tráfico para los coches más contaminantes. La cuestión ahora está, claro, en resolver cuáles son esos.

La mayoría de la ciudadanía ha estado posponiendo hasta el último momento el esfuerzo por entender los pormenores de una normativa que, encima, ha sufrido variados cambios de calado hasta su aprobación definitiva.

Al final, y hasta el próximo 15 de septiembre de 2027, cualquier vehículo que cumpla con los requisitos de etiquetado ambiental podrá transitar por la nueva área acotada. Según la DGT, fuera de la misma se quedarán más de 43.000 vehículos, mientras que el Ayuntamiento tiene registrados a 22.433 turismos que no podrán acceder.

En cualquier caso, y para que este primer despliegue no resulte tan agresivo, el Gobierno local contempla un buen entramado de moratorias y exenciones que no son poco complejas. Aquí, y junto a otras dudas, las explicamos.

Cero emisiones Los vehículos más verdes. Son los vehículos eléctricos de batería, los de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía de 40 kilómetros o de pila de combustible.

ECO Híbridos y gases 'limpios. Los eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables, los propulsados por gas natural, GNC, GNL o gas licuado del petróleo (GLP).

¿Quién puede despreocuparse y seguir entrando con total normalidad en el Casco Viejo y parte del Ensanche?

Quienes tengan un vehículo con etiqueta ambiental 0, ECO, C o B. Es decir, salvo excepciones -y se contemplan cerca de una veintena entre temporales o sin caducidad- sólo tendrán vetado el acceso aquellos que no tengan 'pegatina'; esto es, los coches categoría A que no se consideran 'limpios', que son los diésel anteriores al 2006 y gasolina previos a 2000.

¿Siempre voy a poder acceder a la ZBE con la etiqueta B?

No, para estos vehículos (gasolina posteriores a 2001 y diésel consecutivos a 2006) la limitación se impondrá el 1 de enero de 2030.

C Diésel a partir del año 2015. Turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2015. Vehículos de más de 8 plazas de gasolina o diésel matriculados desde 2014.

B Vehículos de hace veinte años. Turismos y furgonetas de gasolina posteriores a 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas, tanto diésel como gasolina, a partir de 2006.

Soy vecino y mi coche es de los más contaminantes, ¿qué pasa ahora conmigo?

Nada, de momento. El Ayuntamiento de Vitoria concede a los residentes un plazo de adaptación de dos años y estos podrán circular sin etiqueta ambiental hasta el 15 de septiembre de 2027. En esta fecha, en la que también se hará efectiva la ampliación de la ZBE a más calles, los empadronados dentro del área deberán ajustarse a los mismos criterios que el resto de vehículos.

24 horas, todo el año. Es el tiempo en el que estará activa la Zona de Bajas Emisiones, mientras que en Bilbao, por ejemplo, opera de 7.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.

36 cámaras lectoras de matrículas controlan este perímetro. Este sistema inteligente es el que permite que no haya que llevar colocada en el coche la pegatina de turno.

¿Qué colectivos tienen exención total y siempre podrán entrar a la ZBE con un coche viejo?

Quienes trasladen a personas enfermas y con movilidad reducida (PMR) y lo acrediten con la tarjeta correspondiente o, en su defecto, dispongan de un informe médico que señale dicha condición. También entrarán en este grupo los titulares de vehículos históricos, los de emergencias y esenciales (policía, bomberos, protección civil, ambulancias, funerarios, cisternas, autobuses públicos...) y aquellos con matrícula extranjera que cumplan requisitos ambientales equivalentes y que hayan solicitado la exención.

¿Y si tengo un bajo nivel de renta o necesito mi coche para trabajar, pero voy a jubilarme?

También hay exenciones para usted. En caso de que pertenezca a una familia con bajos ingresos, podrá entrar con un vehículo contaminante que esté a su nombre desde antes de este lunes. Pero, ojo, el permiso no es transferible entre coches y el Ayuntamiento lo concederá según si los ingresos brutos anuales de la unidad familiar son inferiores a entre dos y cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se calcula según el número de miembros que compongan el núcleo. Por ejemplo, para una persona, el límite está en 14.400 euros (12 pagas) o 16.800 (14) y para seis o más, entre 28.800 y 33.600 euros. Por otra parte, si le faltan un máximo de cinco años de cotización para alcanzar la edad legal de jubilación a fecha de mañana también podrá evitar la etiqueta durante tres años y renovar la exención hasta la jubilación, siempre que se justifique mediante declaración responsable que el vehículo es un elemento necesario para la actividad profesional.

¿Si mi garaje está en la ZBE?

Si no tiene distintivo ambiental podrá acceder a su plaza con normalidad, ya sea titular o arrendatario. Pero deberá comprobar antes si el Ayuntamiento ha realizado el alta de oficio para su exención, que se activará por tres años. Si no, deberá presentar la solicitud teniendo en cuenta que la propiedad del vehículo y el uso del garaje debe ser anterior a este 15 de septiembre.

¿Qué pasa con quienes tienen un comercio o un negocio hostelero en la ZBE?

Se permitirá el acceso hasta septiembre de 2026. Y, como en el caso anterior, en caso de que el transporte no conste en el registro municipal de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), será necesario dar de alta las matrículas a través de la web del Ayuntamiento. Ocurre igual con el acceso a aparcamientos (como Dendaraba) y para los profesionales y repartidores que operen en la zona.

¿Quiénes más se beneficiarán de esa moratoria hasta 2026?

Los vehículos de carga y descarga, de servicios de reparación, instalación y mantenimiento, autobuses de transporte privado, así como taxis y VTC.

¿Qué debo hacer para ir a un taller?

Es el propio negocio quien, tras darse de alta en el sistema de accesos a la ZBE, informará al Ayuntamiento de que hay matrículas que no cumplen la exigencia mediante la web. La duración máxima de la exención por vehículo será de siete días, renovables.

¿Cómo le explico al Ayuntamiento que he entrado por una causa justificada?

Mediante la web municipal. Ahí se pueden notificar accesos puntuales de vehículos sin etiqueta dentro de los tres días naturales posteriores al momento del acceso. Se incluyen casos como una reparación de urgencia, la asistencia a personas por motivos de salud sobrevenidos o una urgencia veterinaria. Si la solicitud es denegada, se tramitará la sanción correspondiente.

Ampliar J. M. B.

¿Y cómo solicito una exención?

Hay una serie de casos en los que el Ayuntamiento ha actuado de oficio recurriendo a los datos de padrón, titularidad de vehículos e IAE y el registro ha sido automático. Las personas que cumplan los requisitos y que no hayan recibido la exención de oficio la pueden tramitar en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) y de la sede electrónica (https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/portal/es/).

Y si aún me quedan dudas... ¿puedo acudir a alguna oficina presencial para resolverlas?

Sí. La oficina de la calle Pintorería, 45 abrirá hasta el 30 de septiembre de 16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes. También está operativo el teléfono 945161888 y el correo electrónico zbe@vitoria-gasteiz.city, además de las Oficinas de Atención Ciudadana.

¿Las multas empiezan mañana?

La sanción económica, no. Incumplir las restricciones durante estos primeros tres meses sólo conllevará una notificación informativa. Este período de adaptación acabará el lunes 15 de diciembre, fecha en la que se empezarán a cobrar las sanciones.

¿Cómo son las multas?

Entre 90 euros, para las leves, y 200 euros, en el caso de las graves. El importe se reduce si se paga de forma anticipada.

¿Y las motocicletas?

Operan las mismas restricciones que para los coches. Quedan fuera de la norma las que no tienen distintivo, con las moratorias y exenciones mencionadas. Los vehículos a los que no afecta la restricción son 'scooters' y sillas de ruedas eléctricas, bicis y patinetes eléctricos, ciclomotores y tranvías.

¿Hay que llevar puesta la pegatina de turno?

No. La matrícula ya da la información necesaria para que el sistema emita una sanción o no. Pero sí es necesario que conozcas a qué categoría de la DGT pertenece tu vehículo para saber si puedes acceder a la ZBE.

¿Cómo se controla todo esto?

Con 36 cámaras lectoras de matrículas apostadas en todos los accesos y salidas de la ZBE.

¿Se puede circular por el perímetro de la ZBE?

Sí. Esta primera fase la ZBE sólo afecta a las calles que quedan dentro del anillo de San Ignacio, Francia, La Paz, Ortiz de Zárate, Dato, Florida, Ramón y Cajal, Luis Heintz, Magdalena, Vicente Goicoechea, Cercas Bajas, Siervas de Jesús y Portal de Arriaga. En resumen, por todas estas calles se va a poder circular con normalidad, las restricciones son en las que quedan dentro de esa 'muga'.

¿Este perímetro se ampliará en el futuro?

Sí, de hecho esta fase apenas comprende 0,64 kilómetros cuadrados. Se prevé que, en una segunda etapa, a partir del 15 septiembre de 2027, se amplíe a 0,82 kilómetros cuadrados, con la OTA ambiental para las calles que delimitarán el área dentro de San Ignacio, Francia, Paz, Ramón Ortiz de Zárate, Dato, Florida, Santiago, Ramón y Cajal, Luis Heintz, Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrán y Coronación de la Virgen Blanca.

¿Para qué valen todas estas restricciones?

Para adaptarse a las exigencias legales, que requieren que haya una ZBE en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. El objetivo es mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica y minimizar las emisiones que provocan el cambio climático.

¿Hay algún ejemplo en Euskadi de su utilidad?

Sí, en el País Vasco, Bilbao puso en marcha esta medida en junio de 2024 . El tráfico se ha reducido un 5% en el centro: entran 3.000 coches menos y, de forma paralela, también han crecido los conductores con coches más sostenibles. En la otra capital vasca, San Sebastián, la ZBE también está operativa desde el 1 de enero de 2025.