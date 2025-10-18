El virus que «pone en peligro el futuro de la ganadería en Francia» y ya ha atravesado los Pirineos Cataluña ha confirmado los primeros casos de dermotosis nodular contagiosa en explotaciones ganaderas del territorio

Javier Medrano San Sebastián Sábado, 18 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Los ganaderos franceses viven momentos de incertidumbre ante la propagación de la dermotosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que por primera vez se extiende por Europa occidental. Una problemática que ha puesto en alerta a las autoridades de Francia como señaló este viernes su ministra de agricultura, Annie Genevar, que advirtió de que el futuro de la ganadería en el país galo «está en peligro» tras haberse detectado tres nuevo brotes cerca de la frontera con Cataluña, donde precisamente esta misma semana ya se han confirmado los primeros casos de la enfermedad.

El virus, que provoca ampollas en la piel y reduce la producción de leche de las vacas, no supone un riesgo para los humanos pero acarrea importantes pérdidas económicas así como restricciones comerciales. Tanto es así que Francia ha prohibido durante quince días las exportaciones de ganado e incluso ha suspendido todos los eventos taurinos ante la posibilidad de propagación del virus.

Al mismo tiempo, las autoridades vecinas han intensificado las campañas de vacunación en las zonas afectadas, especialmente en los municipios de La Bastide, Oms y Valmanya, en los Pirineos Orientales, situados a apenas treinta kilómetros de España. Durante su última comparecencia pública, la ministra Genevard insistió en que Francia atraviesa un momento crítico y reclamó mantener los esfuerzos para proteger la cabaña nacional. Pese a que en verano se logró reducir el número de brotes mediante una vacunación masiva, los casos han vuelto a aumentar en las últimas semanas, expandiéndose hacia el suroeste del país con un nuevo foco que ha afectado intensamente a una explotación ganadera con 93 cabezas de ganado del suroeste del país.

Mientras tanto, Cataluña ya ha confirmado medidas para tratar de frenar la propagación del virus después de haber confirmado en su territorio nueve focos de dermatosis nodular contagiosa, todos ellos en la provincia de Girona, dentro de la zona de protección de veinte kilómetros establecida tras los primeros casos en el Alt Empordà. Los nuevos brotes afectan a granjas de Vilabertran, Peralada y Pedret i Marzà, dedicadas tanto a la producción de carne como a la recría de novillas. Ante esta situación, la Generalitat ha puesto en marcha una campaña de vacunación de emergencia con el apoyo del Ministerio de Agricultura, que ya ha recibido 15.000 dosis procedentes de Francia y espera un segundo lote de más de 80.000 vacunas del Banco de Vacunas Europeo.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó que el objetivo es vacunar esta misma semana el grueso de los más de 90.000 animales de unas 700 granjas situadas en el radio de actuación de cincuenta kilómetros y defendió la rapidez de la respuesta pese a los retrasos en la llegada de las dosis.