Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros

El verano de 2025 se ha convertido ya en el más caluroso desde que hay registros en España (1961) con una temperatura media en la ... península 2,1 grados superior al promedio de referencia (el periodo comprendido entre 1991 y 2020), según ha avanzado este lunes en redes sociales la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen,

La ministra ha adelantado estos datos que este martes compartirá la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su balance climático del verano y que han hecho que esta estación se convierta en la más cálida desde el comienzo de la serie histórica, en 1961. Este verano supera así en 0,1ºC al de 2022, el año que ostentaba el anterior récord que, a su vez, arrebató a 2003. La Aemet ya apuntaba a que el verano de 2025 estaba empatado con el de 2022, otro «extremadamente cálido», pero tras ajustar los datos definitivos, concluye que el de este año ha sido 0,1 grados más caliente, algo inédito desde hace al menos 64 años.

A lo largo de este verano se han registrado tres olas de calor, dos en la península y Baleares y una en Canarias, ha informado Aagesen. Con un total de 33 días, este verano también se convierte el segundo con más jornadas de ola de calor, detrás del de 2022, cuando España estuvo 41 días en total. Por meses, tanto junio como agosto tuvieron carácter extremadamente cálido y fueron los más cálidos de sus series. Especialmente llamativo fue junio, el mes más anómalamente cálido en España desde que hay registros, con 3,6°C por encima de la media del período de referencia.

«Emergencia climática»

«Estos son datos que son un recordatorio claro de que la emergencia climática es una realidad que exige una respuesta decidida y ambiciosa y, por eso, seguimos avanzando en el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. El momento de actuar es ahora», ha declarado la ministra. .

Aagesen ha manifestado que «debe ser un proyecto país, basado en la ciencia, proteger a las personas, proteger la biodiversidad y acelerar la transición ecológica. En definitiva, un pacto que garantice un futuro seguro y próspero».

La ministra se ha reunido este lunes con autores del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), así como con organizaciones no gubernamentales medioambientales, para abordar ese pacto.

Además del balance del verano, este martes la Aemet presentará la predicción estacional para el otoño, que comenzará el 22 de septiembre y que se alargará hasta el 21 de diciembre con la llegada del invierno.