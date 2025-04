La venta de tabaco en Gipuzkoa bate récords por el boom de compras de clientes franceses

Gipuzkoa cerró el 2024 con máximos en ventas y recaudación de tabaco de la última década. Se confirma así la tendencia al alza de esta ... sustancia en nuestro territorio. Las 56.574.869 cajetillas expedidas –cada una de ellas contiene 20 cigarrillos– y los 292.543.714 euros recaudados son las cifras más altas en los últimos diez años. «Este aumento en Gipuzkoa tiene dos claves. La primera de ellas es la subida del precio en Francia, donde una cajetilla cuesta 12 euros. La segunda es la decisión del gobierno francés de ampliar el límite de compra a cuatro cartones al otro lado de la frontera», explica Mikel Saénz, presidente de la Asociación de Estanqueros de Gipuzkoa.

Tras el descenso en ventas provocado por la pandemia del coronavirus, los números no han parado de subir. En 2022 se adquirieron un 12% más de cajetillas que en 2021. En 2023 la subida no fue tan pronunciada, se expidieron 240.000 paquetes más que en 2022. No obstante, el pasado curso superó holgadamente estos números, disparando hasta los 56 millones y medio el número de cajetillas vendidas. Casi un 10% más que las 51.600.000 de 2023.

Ahora bien, desde la Asociación de Estanqueros de Gipuzkoa advierten de que este crecimiento no ha sido igual en todos los estancos del territorio. «Los estancos más beneficiados son los fronterizos y los de las ciudades grandes. En este caso los de Hondarribia, Irun y Donostia. Los estancos del interior de la provincia no creo que hayan notado esa subida de ventas», compara Sáenz. «Si somos unos 170 estancos en Gipuzkoa, los beneficiados en ese aspecto calculo que serían unos 50. Si te vas a Arrasate o a Tolosa, no sé hasta qué punto se pueden sentir beneficiados con este dato».

Este incremento se traduce también en máximos de recaudación en la última década, aunque no se debe pasar por alto un factor muy importante: el precio. En el último año, el valor medio de la cajetilla de tabaco ha aumentado en hasta un euro. La inflación en el precio del tabaco ha provocado que la recaudación por venta de paquetes de cigarrillos en 2024 ascendiera a los 292.543.714 euros, un 14% más que en 2023 y cifra más alta en la última década. 36 millones más de facturación.

«El precio de la cajetilla de tabaco subió un 8% el año pasado. Si a esto le sumas el aumento de ventas por paquetes, la recaudación se dispara. Además, si echamos la vista atrás, vemos que la cajetilla ha duplicado su precio en 20 años. En 2005 valía tres euros y ahora seis», recuerda el presidente de la Asociación de Estanqueros de Gipuzkoa.

La subida del precio no es suficiente para Joseba Zabala, médico de salud pública y miembro de Aireberri, la Sociedad Vasconavarra de Prevención del Tabaquismo. «Es injustificable que el precio en España sea la mitad que en Francia. El precio medio de la cajetilla en Francia es de 12 euros, en Reino Unido es igual. En España vale la mitad, seis euros. Es injustificable desde un punto de vista de salud pública que siga a ese precio».

Este precio hace del tabaco un producto accesible para todos los grupos de edad. «Eso significa asegurar la accesibilidad del tabaco a la población, pero sobre todo, lo que es más injustificable e inaceptable, es que se mantenga un precio accesible totalmente a la gente joven, que son los que se inician».

«Que el precio del tabaco se mantenga es injustificable porque lo hace más accesible» Joseba Zabala Aireberri

Estos datos, recogidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su resumen anual, refuerzan la tendencia al alza y dan a entender que la sociedad guipuzcoana ha multiplicado sus niveles de consumo de tabaco en los últimos años. Pero estas referencias, según Sáenz, pueden tener otra lectura. «Es un poco engañoso porque el cliente francés infla mucho los números. El cliente doméstico guipuzcoano se mantiene estable, no ha bajado pero tampoco ha repuntado». La última Encuesta sobre Adicciones de Euskadi contradice el índice de ventas en Gipuzkoa. La encuesta muestra una tendencia descendente en Euskadi en general. La prevalencia de consumo de tabaco de la población vasca mayor de 15 años ha ido bajando progresivamente desde 2008. Concretamente ha descendido un 13%.

La venta de tabaco en Gipuzkoa alcanzó su cota más alta en 2005, un año antes de que entrara en vigor la ley antitabaco que imponía la prohibición de fumar en los lugares de trabajo y se limitaba en otros espacios como la hostelería. Ese año se vendieron 136.229.800 cajetillas, casi el triple que en 2024, pero se recaudaron 286.125.534 euros, seis millones menos que el año pasado. La contradicción entre paquetes vendidos y recaudación se debe a la diferencia de precio. La cajetilla de tabaco en 2005 costaba «menos de la mitad» de lo que vale en la actualidad.