Los vehículos que dejan sin palabras a los inspectores de la ITV: de una espada como palanca de cambios a la ventana tapada con cartón Camiones, autocares y furgonetas fueron los vehículos con menor tasa de aprobado en la ITV en 2024

J.M. Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:57

Pasar la ITV en ocasiones se torna en tarea complicada. Ya sea por fallos internos del vehículo o cuestiones de carrocería, bien es sabido que superar la inspección técnica puede requerir de varios intentos. No obstante, existen muchos conductores a los que el estado de sus coches parece no importarles demasiado ni tampoco superar la revisión de los mismos como ha querido demostrar la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, que ha difundido una serie de imágenes captadas por inspectores con el objetivo de concienciar sobre la importancia de las revisiones técnicas.

Así, en las las fotografías compartidas por la AECA se muestran situaciones tan inverosímiles como un coche con una espada incrustada en la palanca de cambios, un depósito de gasolina sujeto con cuerdas, un retrovisor improvisado con un espejo pegado con cinta adhesiva o una furgoneta con una ventana tapada con cartón.

«Con un mayor control y una mayor concienciación de la población sobre la importancia de la ITV, el factor del estado técnico del vehículo en un siniestro vial se podría reducir a mínimos. Además, mejoraría la calidad del aire que respiramos, lo que nos permitiría acercarnos al objetivo de cero víctimas en carretera y a un espacio más limpio», señaló el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz, durante una rueda de prensa online sobre el balance de las inspecciones técnicas de vehículos en 2024.

Desde la asociación también recordaron la conveniencia de pasar la inspección hasta un mes antes de la fecha de caducidad, lo que permite planificar la cita sin alterar el periodo de validez y evita sanciones de entre 200 y 500 euros.

Camiones, autocares y furgonetas, los vehículos que menos pasan la ITV

Junto a las imágenes, AECA-ITV presentó un análisis de los datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo sobre el resultado de las inspecciones en 2024. Los camiones pesados, autocares y furgonetas ligeras fueron los vehículos con peores cifras: solo un 71%, 73% y 74%, respectivamente, superaron la ITV a la primera. En contraste, el 87% de los vehículos agrícolas aprobaron la inspección, seguidos de motocicletas y quads (83%), mientras que los turismos se situaron en un 82%, ligeramente por encima de la media.

En total, el 81% de los vehículos inspeccionados en 2024 superó la ITV a la primera, un porcentaje que se mantiene estable en los últimos años.

Los defectos más frecuentes se concentraron en cuatro áreas clave: alumbrado y señalización (22,6%), emisiones contaminantes (21,5%), ruedas, neumáticos y suspensión (19,9%) y frenos (11,4%). «El 75% de los defectos graves detectados por las estaciones de ITV del país en el último año se centran en sistemas que son claves para garantizar la seguridad vial y la protección del medio ambiente», subrayó Magaz.