Un vecino de Canarias se lleva por delante con su coche al tercer pájaro más grande del mundo, primo del avestruz

La Policía Canaria ha iniciado una investigación para esclarecer el origen de un emú --un ave originario de Australia y catalogado como el tercero más grande del mundo-- que falleció al ser atropellado por un vehículo tras causar un accidente en la autovía GC-3, a su paso por Siete Palmas, cuando se cruzó en la vía fue arrollado por un turismo.

Según informa el cuerpo policial, en concreto, la colisión tuvo lugar cuando el animal intentó cruzar la calzada y fue impactado por el vehículo, que sufrió daños materiales aunque afortunadamente el conductor resultó ileso.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA), además de servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y recursos sanitarios, que aseguraron la zona y prestaron asistencia al conductor.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se hicieron cargo del atestado del accidente, y el servicio municipal de recogida de animales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró el cadáver del animal para restablecer la circulación.

Por su parte, los agentes del GRUMA realizaron las diligencias pertinentes, incluyendo la comprobación e identificación del conductor, la verificación de los daños ocasionados y la lectura del microchip del emú, con la que se pudo identificar su titularidad.

Con todo, la Policía Canaria ha señalado que actualmente se están llevando a cabo averiguaciones para determinar la procedencia legal del animal y las condiciones de seguridad de las instalaciones de las que podría haberse escapado, así como el cumplimiento de la normativa sobre tenencia de especies exóticas.

