El Vaticano cierra la puerta al diaconado femenino

Es una de las demandas más habituales en los círculos eclesiásticos femeninos, pero por el momento, tendrá que esperar. El Vaticano hizo público este jueves ... el documento con el que la Comisión de Estudio sobre el Diaconado Femenino, creado en 2024 por el Papa Francisco, ofrece a su sucesor, León XIV, sus conclusiones sobre esta espinosa cuestión en la Iglesia católica. Este grupo de expertos, el segundo al que el anterior Pontífice encargó que analizara el tema, se muestra contrario a que las mujeres accedan a este ministerio, anterior al sacerdocio y al episcopado y que permite la proclamación del Evangelio y la administración del bautismo y del matrimonio, además de presidir funerales y asistir a los presbíteros durante la misa, entre otras tareas.

En la carta que el cardenal Giuseppe Petrocchi, arzobispo emérito de L'Aquila y presidente de la citada comisión, envió el pasado 18 de septiembre a León XIV, aunque su contenido no fue dado a conocer hasta este jueves, se cierra la puerta al diaconado femenino, si bien reconoce que «el juicio no es definitivo» al contar el obispo de Roma con autoridad para aprobarlo si lo considera idóneo. «El 'status quaestionis' en torno a la investigación histórica y la investigación teológica, consideradas en sus recíprocas implicaciones, excluye la posibilidad de proceder en la dirección de la admisión de las mujeres al diaconado entendido como grado del sacramento del orden», escribe Petrocchi en su informe de siete páginas al Papa peruanoestadounidense, que ha querido que se publicara.

La citada comisión reconoce que pese a la aparente falta de elementos históricos para aprobar el diaconado femenino, la cuestión en definitiva «debe ser decidida en el plano doctrinal», en el que es al obispo de Roma a quien le corresponde la última palabra. Los diez miembros de este grupo de trabajo también se mostraron a favor de la institución de nuevos ministerios que «podrían contribuir a la sinergia entre hombres y mujeres» dentro de la Iglesia católica.