El valor del tiempo en los Premios GENIO

Sócrates Sánchez Santander Jueves, 13 de marzo 2025, 19:35 Comenta Compartir

Para algunos el tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos y establecer así un orden cronológico de pasado, presente y futuro. Con el fin de entender que no es una meta, ni es un destino, sino una sucesión de instantes se han desarrollado este jueves las ponencias de los Premios GENIO a la innovación en el sector publicitario en el Centro Botín. Una jornada matinal que ha precedido a la gala de entrega de los premios, organizados por Vocento.Medios, este jueves por la noche con el asesoramiento estratégico de Scopen y el patrocinio de Dentsu, Hyundai y la colaboración de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.

En este viaje temporal, Andrea Marcolongo, filóloga y escritora, ha transmitido un sabor antiguo, un sabor griego, una forma de pensar y conocer el tiempo. «El clásico es algo fuera del tiempo, no pertenece ni al ayer ni al hoy, sino que está ocurriendo siempre: en la Grecia antigua, como hoy en Santander, y también mañana en Madrid o en París», ha remarcado Marcolongo durante la apertura de las conferencias. «Nos cuesta tanto comprenderlo porque somos prisioneros de una visión lineal y cronológica del tiempo, que fragmenta nuestra vida en presente, pasado y futuro. Los griegos, en cambio, no concebían el tiempo como una sucesión de eventos, sino como el impacto que estos eventos tienen sobre nosotros». Y es que la filóloga y escritora ha invitado al público a pensar como en el pasado donde el tiempo se veía como una oportunidad y un ejercicio de libertad.

Desde el punto de vista médico y científico, Manel Esteller, investigador del Instituto de Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras, ha puesto luz sobre el paso de los años en las personas. «Cuando envejecemos no envejecemos igual, algunas personas tienen la cabeza muy clara, otras tienen el hígado fatal o viceversa», subrayaba el médico. Con la ayuda de María Branyas, considerada como la persona más vieja del mundo con 117 años, ha realizado diferentes avances para estudiar la longevidad contra las enfermedades asociadas a la vejez. «Es posible separar longevidad y enfermedades de la vejez, son mecanismos biológicos distintos, se pueden usar fármacos para luchar contra la longevidad y otros para la enfermedades de la vejez», ha añadido. «Se espera que a medida que envejecemos tengamos mas enfermedades, los centenarios y súper centenarios, en buen estado de salud, que se mueren, son una excepción. El papel de los genes es muy importante, van a determinar en gran parte lo que vas a vivir». Asimismo, Manel Esteller ha sido galardonado al final de la jornada de conferencias con el Premio Genio Azul por su trabajo relevante para la sociedad. «Es un estímulo para trabajar al día siguiente, sigue habiendo gente que muere por cáncer cada día, la investigación que hacemos es muy importante», ha agradecido al recogerlo.

Con la sensación de haber dedicado una parte de su vida a trabajar grandes jornadas en la oficna, Andrés González, economista y conocido en el mundo de la comunicación financiera por su perfil en redes sociales 'La Pizarra de Andrés', se ha presentado en el auditorio para hablar del tiempo como activo. «El tiempo no se acumula, no valoramos el tiempo, los disfrutamos. A medida que cumples más años, cuanto menos tiempo te queda, los minutos de mañana, valen mas que los de hoy», ha matizado. Ante los presentes desarrolló una presentación de un mundo en el que se pudiera comprar y vender tiempo. «Se convertiría en la moneda definitiva. ¿Estarían dispuestos a trabajar toda la vida para vivir más tiempo?», se ha cuestionado el economista. Aunque también ha trasladado la importancia del tiempo a las inversiones y lanzado varias opciones con ejemplos conocidos en el corto, largo y medio plazo.

Quynh Mai, fundadora y CEO de la agencia Qulture, ha llegado a Santander con la idea de que la gente acceda a la generación D. «Los jóvenes nos están enseñando a vivir en el futuro, nosotros no los entendemos, no tienen trabajo, no tienen dinero, pero nos están enseñando a relacionarnos con el mundo», ha valorado. «La generación digital utiliza las redes sociales como navegador de búsquedas, yo para decidir donde cenar anoche en Santander aposté por buscar en TikTok la recomendación y la viviencia de otros usuarios. Llegué al restaurante y mostré directamente la foto de lo que quería comer y me lo sirvieron».

Si ha habido una historia de superación que ha captado rápidamente la atención de los asistentes ha sido la de Gustavo Zerbino, superviviente del accidente aéreo de los Andes. Durante los 73 días en los que luchó por la supervivencia con el resto de sus compañeros vivos tuvo que adaptarse rápidamente a la realidad de cómo su vida cambió en cuestión de segundos: «Cantábamos y bailábamos por un fin de semana largo y todo se detuvo». Zerbino ha puesto en valor la necesidad de aceptar la realidad y transformar los problemas en oportunidades, siendo parte de la solución y no del problema.

Temas

Innovación