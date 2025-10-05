Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ángel Gil de Miguel, en la biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme). José Ramón Ladra

Ángel Gil de Miguel

Académico de la Ranme y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
«Vacunarse de la gripe no solo evita muertes, también mantiene la calidad de vida»

El experto lamenta que menos de un 60% de los mayores de 64 años se vacunen. «Si llegáramos al 75% que aconseja la OMS evitaríamos miles de hospitalizaciones»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14

Llega la temporada de máxima transmisión de virus respiratorios y Ángel Gil de Miguel (Madrid, 66 años), académico de la Real Academia de Medicina (Ranme) ... y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, advierte de que este otoño la gripe se ha adelantado y convive con el covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Por eso insiste en la importancia de la vacunación, no sólo para evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, «también para mantener la calidad de vida».

