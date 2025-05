El truco para sobrevivir a un apagón y tener acceso a internet en tu móvil

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 3 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El apagón de este pasado lunes nos aisló del mundo. Y de qué manera. Y es que mientras los más desdichados permanecían incomunicados en lúgubres ascensores o en medio de la nada en sus respectivos vagones de tren, otros tantos se resignaban y maldecían su mala suerte ante la imposibilidad de utilizar su cocina de inducción, desplazarse en coche (los semáforos no funcionaban) o... acceder a internet en la oficina y en el hogar. En vista de la situación, ¿hay forma de sobrevivir sin internet -o casi- en medio de tanto descontrol? He aquí algunos consejos 'tech' para sobrellevar este caos digital con tu móvil.

1. Sin batería no somos nada

Más que un consejo puntual es un buen hábito a incorporar a nuestro día a día, sí o sí: acostúmbrate a mantener medianamente cargados tus dispositivos y, sobre todo, evita que el nivel de carga de la batería baje del 20%. Con ello impedirás un deterioro temprano de la pila y, de paso, te cubrirás ante cualquier contratiempo (siempre los hay). ¿Qué hacer si la previsión no es una de tus grandes virtudes? De primeras, haz uso de las baterías externas: son compactas, muy económicas (las básicas rondan los 25-30 euros) y capaces de recargar un móvil en varias ocasiones (o varios terminales a la vez).

Si no dispones de una a mano, siempre puedes tirar de soluciones ingeniosas (cargador del coche, dispositivo solar, etc.), pero lo más práctico es aprovechar la carga inversa que ofrecen muchos de nuestros dispositivos. ¿Cómo? Conectando tu móvil a otro vía USB-C, haciendo lo propio a la tablet o incluso aprovechando el estándar USB-A de cualquier portátil para devolver nuestro smartphone a la vida. Le costará horas, sí, pero...

2. Sin conexión... ¿seguro?

Más de uno no dio crédito: a raíz del apagón, la conexión WiFi no daba señales de vida, mientras que los datos móviles sí que respondían, aunque con cierta pereza. ¿La razón? La conexión a internet en el hogar, inalámbrica (WiFi) o por cable, depende del router, aparato que precisa estar permanentemente conectado a la corriente eléctrica. En cambio, los datos 4G/5G del móvil, más allá de la batería, dependen de las torres de telefonía móvil de las operadoras (y a su alcance). Y éstas acostumbran a contar con baterías o generadores que les permite seguir funcionando pese a un posible apagón... al menos durante unas pocas horas.

La pregunta es obligada: ¿cómo puedes conectarte a internet desde una tablet o un portátil si no tienes acceso al WiFi pero sí al 4G? Muy sencillo: creando un punto de acceso en el propio smartphone, de forma que el terminal haga de router WiFi personal. Para ello, en un terminal Android ve a los Ajustes, accede a Conexiones > Compartir conexión (o Punto de acceso) y actívalo: sólo te quedará configurar el nombre y contraseña de la nueva red. En un iPhone basta con ir a Configuración > Datos móviles > Punto de acceso personal > Permitir a otros conectarse (activar) y añadir el usuario y password correspondientes.

3. Apps online... sin internet

Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y una vez más, para nuestra desgracia, la Ley de Murphy vuelve a estar en lo cierto: estamos aislados del mundo, sin WiFi y sin datos móviles. ¿Hay alguna forma de pasar el rato con nuestras playlists favoritas o disfrutando de las series del momento? Sí... siempre que nos hayamos anticipado al caos. Lo cierto es que numerosas apps de vídeo en 'streaming' (Netflix, Disney+, Movistar Plus+...), música (Spotify, Prime Music, etc.) y podcasts permiten descargar buena parte de sus contenidos en el propio móvil, la tablet o el ordenador de turno. Para ello, sólo has de acceder al contenido en cuestión y pulsar en Descargar: la serie, la película o la lista de reproducción de turno se almacenará en tu dispositivo, de forma que accederás a ella siempre que quieras, sin conexión a internet.

4. Productividad ante todo

Otro tanto sucede con multitud de apps ofimáticas, caso de Drive o Docs, cuyos archivos puedes editar de forma local sin necesidad de internet. Para ello, has de seleccionar los ficheros en cuestión, y en el menú contextual pulsar sobre 'Activar acceso sin conexión'. Algunos clientes de correo electrónico también son capaces de descargar los emails automáticamente, de forma que podrás redactar las respuestas y enviarlas... una vez recuperes el acceso a la red. Y una más: en carretera no tientes a la suerte con una app tan popular como Google Maps: si te descargas el mapa de una zona o un país con antelación, no sufrirás las consecuencias de no contar con falta de cobertura. Puedes hacerlo en: Ajustes (foto de perfil) > Mapas sin conexión > Selecciona tu propio mapa > Descargar.

Eso sí, si lo que necesitas es intercambiar mensajes con tus contactos, no hay nada mejor que apps como 'Briar', 'Bridgefy' o 'Meshastic': todas están preparadas para prescindir de internet y operar a través de estándares como Bluetooth o WiFi Direct.