El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas

Todo el mundo, en algún momento, se ha encontrado con la bolsa de patatas para cocinar olvidada en el fondo de la despensa, aunque con la sorpresa de que algunos de estos ejemplares se encuentran llenos de brotes, unas especies de raíces y protuberancias que antes no estaban. Aunque para evitar este fenómeno existe un truco.

Y es que estos brotes no son más que crecimientos que empiezan a emerger de las patatas cuando se han almacenado durante mucho tiempo en malas condiciones. De hecho, se trata de un último esfuerzo de la patata para crear una 'nueva vida' antes de echarse a perder.

Las patatas se deben almacenar en un lugar fresco, seco, oscuro y bien ventilado, separadas de las cebollas y las frutas como las manzanas, que pueden acelerar este proceso.

El truco para evitar que le salgan raíces a las patatas

Si las patatas ya han brotado, se pueden eliminar estos pequeños brotes con un cuchillo para su consumo, aunque se deben desechar si la piel se ha vuelto verde. Aunque para evitar que estas raíces salgan existe una solución.

Según explica Lydia, una influencer que comparte todo tipo de trucos del hogar a través de su cuenta de Instagram y que cuenta con más de 254 mil seguidores, «el truco para que no le salgan raíces a las patatas es bastante sencillo».

«Pon las patatas en una caja de cartón o de plástico. Y entre ellas, pon unos trozos de tiza. Ponlas en un lugar oscuro como un cajón o un armario y te durarán frescas mucho más tiempo», asegura la influencer que comparte también trucos de limpieza y de estilo de vida.

