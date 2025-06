El truco para dejar «como nuevas» las sandalias este verano

M. S. Jueves, 12 de junio 2025, 06:55 Comenta Compartir

Llega el verano y el calor, motivo por el que queda poco para sacar las sandalias del armario, si es que no lo hemos hecho todavía. Aunque, tras un largo periodo de tiempo guardadas o por el uso, estas podrían haber acumulado suciedad, es por ello que la influencer Lucía Lipperheide, enseña cómo limpiar las sandalias de estilo 'Birkenstock' «sin tener que mojarlas».

«¿Te daría asco ponértelas? Te enseño a dejarlas como nuevas, sin mojar», arranca en el vídeo que acumula más de 2,2 millones de visualizaciones la influencer que da consejos sobre decoración, moda y belleza en su cuenta de Instagram.

«Primero les desato las tiras, que además tienen manchas de óxido», explica antes de enseñar las manchas más oscuras de la plantilla de las sandalias. «Luego las preparo cepillándolas bien para que la suciedad no se incruste. Y, como son de ante, las limpio con un algodón con agua micelar, aunque no frontando, sino acariciando, porque cuanto más aprietas, pero se queda, además el agua micelar no apelmaza», prosigue.

Unas sandalias «de estreno» para este verano

Luego «aprovecho que las tiras están húmedas, para darles con una lija fina a las manchas de roce y de óxido. Después lijo toda la plantilla, que aguanta un lijado suave y desaparece la capa negra de uso, recuperando esa textura tipo piel de vuelta».

El siguiente paso es «cepillar y limpiar las hebillas con pasta rosa. Y una vez secas, aplicar 'spray' impermeable para protegerlas y que el color quede más intenso», explica.

Finalmente, la influencer enseña las sandalias que «quedan como la patena», bromea refiriéndose a lo limpias que han quedado. «Hay materiales que no se lavan, pero que se pueden recuperar y estas han quedado de estreno», finaliza.

Temas

Verano

Moda

Instagram

Decoración