El truco en los aeropuertos para comprar agua y café más barato: «En las plantas inferiores sube más el precio» La influencer Cristina Caballero ha compartido varios consejos útiles para gastar poco dinero en el aeropuerto

M. S. Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:29

«Como persona que visita casi todos los meses el aeropuerto, te dejo algunos consejos para ahorrar», arranca diciendo la influencer Cristina Caballero, quien ha compartido a través de su cuenta 'Viaja más por menos' varios consejos útiles para gastar poco dinero en el aeropuerto de Bilbao.

«Nunca vayas al parking principal del aeropuerto de Bilbao sin reserva», es el primer consejo de la influencer de viajes con más de 177 mil seguidores. «La diferencia de precio de reservar en su web con antelación es inmensa, y además, si te haces miembro del Club AENA, te hacen descuento siempre», recomienda.

«Si tienes sed puedes llevar tu botella de agua vacía y rellenarla en la fuente que hay tras pasar el control», aconseja Caballero. «Si no, la botella de agua más barata puedes encontrarla a 1,50 euros en la máquina expendedora más lejana a la puerta de embarque, porque a medida que te vas acercando a las puertas de embarque sube el precio y en las plantas inferiores sube todavía más», revela.

Ahorrar en el café en el aeropuerto

«Yo no tomo café, pero tras muchos paseos por la terminal, lo más económico que he visto ha sido el café de 'Cafés Baqué' que hay en el aeropuerto, con opciones desde 1,70 euros», comparte Caballero en el vídeo que cuenta con más de 130 mil reproducciones.️ Además, «también tienes bollería por menos de 2 euros».

En cuanto a la sala VIP del aeropuerto de Loiu, «esta tiene un coste de 42 euros, pero junto a la puerta C21 se encuentra una sala que se ha hecho viral en redes. Un espacio acogedor con un montón de enchufes, pantallas de seguimiento de vuelo y zona de trabajo», comparte la influencer. «También tienes wifi gratis entrando en la red 'Airport Free Wifi A&A' del aeropuerto», finaliza.