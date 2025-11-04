Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policía interviene en la red de explotación sexual. PN

Tres personas detenidas en Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método «loverboy»

Venían a España seducidas con falsas promesas de empleo y posteriormente eran obligadas a ejercer la prostitución

EP

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

La Policía Nacional ha detenido este martes a tres personas en Dos Hermanas (Sevilla) por presunta participación en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La organización sometía a las mujeres a «un control férreo y condiciones inhumanas». La víctimas eran captadas por el método «loverboy», consistente en fingir una relación sentimental para ganarse su confianza.

Según una nota de prensa remitida por el Cuerpo, los arrestos se enmarcan dentro de la 'Operación Cano', conjunta entre los agentes pertenecientes a Extranjería y Fronteras de Dos Hermanas (Sevilla) y de Córdoba.

La organización criminal captaba a las víctimas, entre mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que los proxenetas seducían con falsas promesas de empleo en España, eran trasladadas y posteriormente obligadas a ejercer la prostitución. Según avanzaban las diligencias, los agentes pudieron constatar que los presuntos autores habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses gracias a la explotación sexual de varias mujeres.

La investigación, desarrollada con la colaboración de una ONG especializada en la lucha contra la trata de seres humanos, permitió localizar a una víctima e identificar al grupo criminal responsable, quienes controlaban a las mujeres mediante cámaras y teléfonos, obligándolas a enviar su ubicación y a trabajar sin descanso, incluso enfermas. Sin horario y continuamente disponibles, eran rociadas con jarros de agua fría en el rostro para mantenerlas despiertas y activas en el trabajo.

Asimismo, las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención. Una de ellas fue engañada con una oferta para cuidar a personas mayores, pero al llegar a España fue obligada a ejercer la prostitución las 24 horas del día, anunciada en páginas de contactos controladas por los proxenetas. Los tres detenidos han pasado a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  8. 8 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres personas detenidas en Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método «loverboy»

Tres personas detenidas en Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método «loverboy»