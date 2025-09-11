Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yeray Rodríguez pasea junto a su madre Patricia Martín en una calle de Lasarte-Oria Gorka Estrada

El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

El Gobierno vasco recurre ante el TSJPV el fallo de una jueza de Donostia que condenaba a Osakidetza a costear los gastos realizados en un hospital privado tras ser denegado en el sistema público

Aitor Ansa

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:58

Yeray Rodríguez es un chaval de 15 años de Lasarte-Oria que vive una situación muy especial. Mide apenas 1,39 metros de altura y ... no pasa de los 34 kilos de peso. Es decir, lo equivalente a un niño de 8 o 9 años. En su casa lo tienen claro. Apenas crece y necesita que le administren la hormona de crecimiento para poder asemejarse a alguien de su edad. Sus padres llevan dos años batallando con Osakidetza para que financie un tratamiento que en estos momentos están costeando de manera privada. El Departamento de Salud considera que el menor no cumple los requisitos necesarios para que se le suministre este medicamento y ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la sentencia de un juzgado de Donostia que condenaba al Gobierno vasco a hacerse cargo de los casi 16.000 euros que los padres del niño llevan abonados para tratar a su hijo.

