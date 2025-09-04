Más tráfico y más víctimas mortales en verano pese a la caída de los accidentes en Euskadi

La Directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha hecho balance de la Operación Salida-Retorno de Verano, en el que destacan las «preocupantes» ... cifras de volumen y siniestralidad de tráfico. Entre el 26 de junio y el 31 de agosto, un total de 11 personas han fallecido en las carreteras de Euskadi, tres más que en 2024. Al menos el 60% de los accidentes con víctimas mortales han sido a causa de distracciones en la condición, consumo de alcohol o exceso de velocidad. En lo que llevamos de año, en las carreteras vascas han fallecido 30 personas (14 en Gipuzkoa, 12 en Araba y 4 en Bizkaia).

En este sentido, la directora se ha mostrado «muy preocupada» y ha sido insistente en «extremar las precauciones y ser conscientes de los peligros que hay en carretera». «Debemos continuar adoptando las medidas que sean necesarias para que no se produzcan más accidentes. Es responsabilidad de todos hacer que nuestras carreteras sean un lugar seguro» asegura Olabarri.

No obstante, también se han registrado datos descendientes tanto en el número de accidentes totales (un 6,7% menos; 1.154, frente a los 1.237 de 2024) como en el de heridos graves (un 17,5% menos; 66, frente a los 80 de 2024) y en el de heridos leves (un 8,6% menos; 523, frente a los 572 de 2024). De las 11 personas fallecidas en verano (6 en Gipuzkoa, 3 en Araba y 2 en Bizkaia), un 55% pertenecen a colectivos vulnerables (3 motoristas, 2 viandantes y 1 ciclista).

Tráfico internacional e interno

Una vez finalizada la Operación Especial Salida-Retorno de Verano se ha confirmado la tendencia de crecimiento en el volumen tráfico rodado que se está registrando año tras año. Por una parte, el volumen de vehículos que han atravesado Euskadi provenientes de Europa con destino a Portugal y al Norte de África ha crecido un 5,5% con respecto a 2024, datos que chocan frente al 3,8% que auguraban las previsiones. Este aumento del tráfico internacional se ha notado especialmente en Gipuzkoa durante los dos últimos fines de semana de agosto.

En lo referente al tráfico interno se ha constatado un incremento de casi un 4,75%, superando también la previsión del 3%. La mayor intensidad de tráfico se ha concentrado en la A-8 en el límite territorial con Cantabria, como suele ser habitual todos los años.