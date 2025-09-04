Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Balance de tráfico en verano

Más tráfico y más víctimas mortales en verano pese a la caída de los accidentes en Euskadi

La Operación Salida-Retorno se cierra con 11 fallecidos, mientras aumentan un 5,5% los desplazamientos internacionales y descienden los accidentes y heridos graves

Borja Alonso

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:40

La Directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha hecho balance de la Operación Salida-Retorno de Verano, en el que destacan las «preocupantes» ... cifras de volumen y siniestralidad de tráfico. Entre el 26 de junio y el 31 de agosto, un total de 11 personas han fallecido en las carreteras de Euskadi, tres más que en 2024. Al menos el 60% de los accidentes con víctimas mortales han sido a causa de distracciones en la condición, consumo de alcohol o exceso de velocidad. En lo que llevamos de año, en las carreteras vascas han fallecido 30 personas (14 en Gipuzkoa, 12 en Araba y 4 en Bizkaia).

