La tecnología vasca que quiere revolucionar el mundo de los envases y busca cinco millones de euros para fabricar en Euskadi

La empresa vasca Bioplastics4Health (B4H) se ha consolidado como uno de los proyectos más prometedores en el ámbito de los envases sostenibles

La empresa vasca Bioplastics4Health (B4H) se ha consolidado como uno de los proyectos más prometedores en el ámbito de los envases sostenibles gracias al desarrollo de films y envases 100% compostables elaborados a partir de PHBV, un biopolímero derivado del almidón de patata con el que busca ofrecer soluciones innovadoras que reduzcan la dependencia de plásticos fósiles y contribuyan a la economía circular.

Para llevar a cabo este proyecto, la compañía ha contado con la colaboración del centro tecnológico Gaiker, que ha aportado su experiencia en el diseño de una tecnología exclusiva para la producción de estos materiales. Aunque la fabricación inicial se ha realizado en Alemania, la empresa prevé instalar en Euskadi una planta propia que refuerce la capacidad industrial europea en este tipo de bioplásticos, un sector con gran potencial de crecimiento, para lo que recientemente se ha lanzado a la búsqueda de cinco millones de euros de financiación público-privada que permita levantar una planta en el País Vasco.

El PHBV con el que trabaja B4H ofrece ventajas competitivas frente a otros materiales sostenibles. A diferencia del PLA, que requiere compostaje industrial, este biopolímero es compostable en condiciones domésticas y presenta mayor resistencia térmica, además de generar menos impacto ambiental en su producción y degradación.

Fundada a finales de 2023, B4H nació de la alianza entre una empresa vasca de plásticos reciclables, una plataforma de innovación, el propio Gaiker y varios inversores comprometidos con la sostenibilidad. Con un modelo de negocio B2B, la empresa aspira a abastecer parte de la creciente demanda de envases sostenibles, especialmente en el sector agroalimentario, y ya ha logrado una financiación de 700.000 euros en una ronda inicial respaldada por el Grupo SPRI, la Diputación Foral de Bizkaia y firmas como TranXforma Food, RAISA Film de Polietileno y un grupo inversor liderado por el chef Iñaki Andradas.

Según datos de Plastics Europe, en 2024 apenas el 0,6% de los más de 400 millones de toneladas de plásticos producidos en el mundo correspondían a bioplásticos. Sin embargo, las previsiones apuntan a que la producción alcanzará los 7,7 millones de toneladas en 2029, con un crecimiento anual del 14%. Este contexto sitúa a B4H en una posición estratégica para expandirse en Europa, con una capacidad de producción estimada en 2.840 toneladas anuales y una facturación proyectada de 10,3 millones de euros en cinco años.