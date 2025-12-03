Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera María Jesús San José durante su comparecencia. Parlamento Vasco

La tasa de reincidencia entre menores que delinquen baja en Euskadi y se sitúa en un 11%

La mayoría de infractores son varones de 16 y 17 años donde «predominan» los nacidos en el País Vasco

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

La reincidencia entre menores que delinquen desciende en Euskadi y se sitúa en un 11%. La tasa ha pasado del 13% al 11% actual en ... el periodo entre los años 2018 y 2024. Así lo ha explicado este miércoles María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos en su comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar la evaluación del 'V Plan de Justicia Juvenil 2020-2024'. San José ha destacado también el 73% de las medidas de justicia restaurativa aplicadas tienen un resultado positivo en lo referente a la asunción de responsabilidades, reparación de daños a las víctimas y reducción de la reincidencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  9. 9 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  10. 10

    Dentro del edificio okupado de la polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tasa de reincidencia entre menores que delinquen baja en Euskadi y se sitúa en un 11%

La tasa de reincidencia entre menores que delinquen baja en Euskadi y se sitúa en un 11%