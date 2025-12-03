La tasa de reincidencia entre menores que delinquen baja en Euskadi y se sitúa en un 11%

La reincidencia entre menores que delinquen desciende en Euskadi y se sitúa en un 11%. La tasa ha pasado del 13% al 11% actual en ... el periodo entre los años 2018 y 2024. Así lo ha explicado este miércoles María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos en su comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar la evaluación del 'V Plan de Justicia Juvenil 2020-2024'. San José ha destacado también el 73% de las medidas de justicia restaurativa aplicadas tienen un resultado positivo en lo referente a la asunción de responsabilidades, reparación de daños a las víctimas y reducción de la reincidencia.

Durante el periodo evaluado –entre 2020 y 2024– se registraron 11.751 infracciones cometidas por menores, de las cuales 9.784 correspondieron a delitos –principalmente hurtos, lesiones y violencia doméstica y de género– y 1.967, a delitos leves. En este contexto, se aplicaron 3.611 medidas, mayormente de libertad vigilada, internamientos y prestaciones en beneficio de la comunidad. También se dictaron 2.738 sentencias condenatorias frente a 222 absolutorias. Como valoración de estos datos, la consejera ha expresado que el plan «ha cumplido con su objetivo de asegurar la ejecución eficaz de las resoluciones judiciales, aplicando las medidas de manera proporcional y ajustada a las necesidades de cada menor».

El perfil mayoritario entre los menores infractores responde al del varón de 16 y 17 años, en su primer hecho delictivo, «con predominio de menores nacidos en Euskadi». La proporción de personas extranjeras alcanza el 28%.

Respecto a la evaluación de la justicia restaurativa, se realizaron 2.470 mediaciones de las cuales el 73% tuvieron un resultado positivo. La consejera ha indicado que este mecanismo, «lejos de ser fácil, exige compromiso y esfuerzo, reforzando la educación y la responsabilidad personal». También ha destacado la «eficacia» en la ejecución de medidas y el aumento de mediaciones restaurativas.