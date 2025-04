El táper con las sobras ya es obligatorio

El Gobierno central ha aprobado una ley pionera contra el desperdicio alimentario para su tramitación parlamentaria. A partir de ahora, los bares y restaurantes tienen ... la obligación de facilitar a sus clientes un táper en el que poder llevarse a casa los platos que no se hayan terminado. Además, no le cobrarán el recipiente, salvo que esté fabricado en plástico de un solo uso, como sucede con las bolsas del supermercado. El comensal también puede aportar su propio táper si es de comer poco y sabe que se va a llenar.

Es una de las principales novedades que trae la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que ya está en vigor tras su publicación en el BOE y que introduce obligaciones no solo para el sector hostelero, sino también para supermercados y demás agentes de la cadena. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, en España se desperdiciaron en 2023 casi 1,3 millones de toneladas de alimentos. La nueva ley pretende reducir un 50% los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y el consumo, así como lograr una bajada del 20% de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para 2030.

«Tener un táper en el frigorífico me salva de muchísimos apuros. Diría que incluso son necesarios», asegura Amador Díez, cliente del bar The New Sansse de Donostia, mientras el camarero Abdul rellena un recipiente de plástico con las sobras de su comanda. «No hay que tener vergüenza de pedirlo; nosotros no podemos tirar comida a la basura», apunta el trabajador.

En la terraza de este establecimiento de la capital guipuzcoana, Leire aprueba la medida implantada por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Cuando no te entra más, esta me parece una buena opción. Te lo llevas y luego en casa lo puedes terminar en la cena o al día siguiente», señala.

Con claridad

El derecho a llevarse las sobras sin coste adicional deberá estar claramente informado en el propio local, preferentemente en la carta. Los envases que se ofrezcan han de ser aptos para el uso alimentario y reutilizables o fácilmente reciclables. En el caso de que empleen plásticos de un solo uso, sí estarán obligados a cobrar por ello, según la Ley 7/2022 del 8 de abril.

La ley trae otras obligaciones para los grandes supermercados, como disponer de un plan que aplique la jerarquía de prioridades para combatir el desperdicio alimentario o promover acuerdos para donar alimentos,. Estos artículos no entrarán en vigor hasta dentro de año.