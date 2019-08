C. Tangana sí suena en la txosna de las Juventudes del PNV en Bilbao La música del madrileño, cuyo concierto suspendió el Ayuntamiento porque sus letras «promueven la cosificación de la mujer», suena en la txosna Gogorregi, de las Juventudes del PNV DV Martes, 20 agosto 2019, 15:51

Al final, C. Tangana sí ha sonado en Aste Nagusia de Bilbao. El artista, que era una de las estrellas del programa musical de este año, se cayó del cartel por orden municipal. Pero solo del oficial. En las txosnas, su música ha sonado sin problemas... y sin boicots de ningún tipo. A las 2.15 horas en Gogorregi la mayoría de los presentes baila sin inmutarse al ritmo de 'Booty', una canción que interpreta junto a Becky G y que ha recibido muchas críticas por su letra.

La mayoría de los argumentos que censuran la composición se centran en que es denigrante para la mujer. «Pero yo bailo quietecito mamá (me dan ganas). Pongo cara de que no pasa na' (con el booty booty) mientras empujas ese booty pa' atrás», dice. Y es que, lo que se describe es cómo una chica mueve el 'booty' para satisfacer a su chico y él se queda «quietecito». No es la única canción del repertorio del rapero que da una imagen discutible del sexo femenino.

Precisamente, por la polémica de sus composiciones, el Ayuntamiento de Bilbao decidió no contratar a C. Tangana para tocar el próximo sábado en el Parque Europa. Primero, un particular activó una campaña pública de recogida de fondos para lograrlo. La propuesta superó las 10.000 firmas en 24 horas. Luego, los responsables municipales respondieron y anularon el concierto del rapero madrileño (en su lugar vendrá Pedro Capo). Según el alcalde, no «prohibieron» a C. Tangana, sino que «ejercieron su libertad para no contratarlo».

La decisión llegó en un momento delicado, cuando la sociedad estaba absolutamente conmocionada por la violación múltiple registrada en el Parque Etxebarria a una joven por parte de seis hombres (dos de ellos se encuentran detenidos), al parecer, extranjeros. En un primer momento, la encargada de anunciar la suspensión fue la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, pero hasta el propio alcalde ha tenido que salir al paso del asunto.

Según explicó en una entrevista, no se puede pagar con dinero público la actuación de un cantante cuyas letras «promueven la cosificación de la mujer». Sin embargo, también alertó de que la música de C. Tangana seguramente sonaría en las txosnas. Y no se equivocó, lo curioso es que lo ha hecho en la de las Juventudes de su propio partido.

Asimismo, Aburto apeló también a la responsabilidad de Bilboko Konpartsak sobre la música que sonara en el recinto. «Nosotros, como administración, tenemos que ser exquisitos, pero la responsabilidad es más amplia, va más allá de las instituciones», subrayó.