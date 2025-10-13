Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La investigadora Andreea Ciudin, miembro de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, en el Vall d'Hebron Institut de Recerca. R. C.

Andrea Cuidin, investigadora especialista en obesidad

«Con tandas cortas de Ozempic, la recuperación de peso es mayor que la pérdida inicial»

Coautora de una guía europea a favor de los fármacos para adelgazar, desmitifica sus efectos y asegura que los médicos soportan la presión de industria y pacientes

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:06

Comenta

La semana pasada, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO, por sus siglas en inglés) publicó en 'Nature' una guía para especialistas ... que recomendaba el uso de semaglutida (Ozempic) y tirzepatida (Mounjaro) para perder peso, por encima de otros fármacos. Entre los autores del estudio se encuentra una investigadora que trabaja en España, Andreea Ciudin, del grupo de Diabetes y Metabolismo del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). «No indicamos empezar con fármacos ni saltarse las medidas de hábitos, de ejercicio y cambios nutricionales», advierte Ciudin. «No hay una obesidad, sino muchos tipos, y la mayoría tiene una base biológica de desajuste de las hormonas que regulan el hambre y el metabolismo, y las más estudiadas son GLP-1 y GIP (segregan insulina y regulan el azúcar en el organismo y son el principio de Ozempic y de Mounjaro).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  4. 4 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  9. 9

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica
  10. 10

    «El Puerto de Pasaia debe traspasarse a Euskadi para que recobre su importancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Con tandas cortas de Ozempic, la recuperación de peso es mayor que la pérdida inicial»

«Con tandas cortas de Ozempic, la recuperación de peso es mayor que la pérdida inicial»