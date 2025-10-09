Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional

Una agente ha compartido un consejo clave para evitar caer en esta nueva ciberestafa

M. S.

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:54

«¿Cuántas ventanas tienes abiertas al mismo tiempo en tu navegador?», es la pregunta que ha lanzado en un vídeo de redes sociales una agente de la Policía Nacional para alertar sobre el tabnabbing, una nueva ciberestafa que ha cobrado relevancia durante estos últimos días.

«Si la pregunta es muchas o bastantes, que sepas que esta costumbre puede convertirte en la víctima perfecta del tabnabbing», advierte la agente sobre esta forma de 'phishing', que aprovecha precisamente esas ventanas que el usuario tiene abiertas o inactivas en el navegador.

«El ciberdelincuente cambiará alguna de esas webs que tú mismo has abierto por una copia maliciosa con una apariencia similar y cuando regreses a alguna de esas pestañas y con excusas como que, por ejemplo, la sesión ha caducado, te pueden pedir contraseñas, información personal o bancaria, que puedes llegar a facilitar al pensar que estás en la web que tú mismo has abierto», explica la agente en el vídeo que cuenta con más de 500 mil reproducciones.

El consejo para evitar el tabnabbing

Aunque la agente ha compartido un consejo clave para evitar caer en esta nueva ciberestafa. «¿Puedes hacer algo para evitar caer en el tabnabbing? Sí, con un pequeño gesto que implica un cambio de hábito», señala.

Por una parte, «mantén abiertas solamente las pestañas que estés utilizando y cierra todas las demás. Y por otro, comprueba la URL de las webs que te vuelvan a solicitar tus datos para comprobar que no la han sustituido por una copia maliciosa», explica sobre un término que fue documentado hace más de una década.

Y es que con el aumento de la navegación multitarea, este término ha cobrado todavía más relevancia. Una técnica que explota una debilidad, especialmente en navegadores como Chrome o Firefox.

