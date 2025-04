El sueño truncado de David: quería ser minero como su padre

David Álvarez Nuñez, oriundo de Torre del Bierzo, tenía sólo 33 años y, aunque hasta ahora siempre había trabajado en la construcción, este año, en ... enero, decidió darle un vuelco a su vida y seguir su pasión: ser minero como lo era su padre. Lamentablemente, este lunes ese sueño se vio truncado para siempre. David fue uno de los cinco mineros fallecidos en la mina de Cerredo, en Degaña. El resto, vecinos de Villablino, también de la provincia de León, de edades comprendidas entre los 32 y los 54 años. Su hermano, que apenas podía articular palabras, contó que David había empezado hace sólo tres meses a trabajar para la empresa Blue Solving. «Él había decidido seguir los pasos de mi padre, era su sueño. Aunque toda la vida se había dedicado a la construcción, la abandonó para empezar en esta empresa y lo hizo con una ilusión enorme. Nadie se iba a imaginar esto», relató su hermano, que prefirió mantener el anonimato.

Roto de dolor comenta que se enteró de lo sucedido «por la prensa» y que lo primero que hizo fue salir a toda prisa hacia el Hospital de Ponferrada, y al preguntar por su hermano, la primera respuesta que recibió fue: «Sí, sí. No te preocupes que él está bien. Estate tranquilo que él está aquí», recuerda.

Entró en una profunda confusión y poco después se enteró de que su hermano había perdido la vida dentro de la mina. «Lo peor es que nos hemos enterado por la prensa, lo hemos visto y hemos venido para acá corriendo. Aún nadie de la empresa se ha dignado a informarnos sobre nada», reprocha. Entre sollozos, relata que su padre fue minero y que siempre trató de quitarle de la cabeza a su hermano la idea de seguir sus pasos. Indignado, apunta directamente a la empresa: «Esto es negligencia de la empresa».

Cerca de él estaban también los familiares de los otros cuatro fallecidos: Jorge Carro, de Sosas de Laciana; su primo, Rubén Soto Robla, de Caboalles de Abajo; Amadeo Castelar, de Villaseca, e Iván Radío, oriundo de Orallo. Esperaban desconsolados en la entrada de la mina para poder identificar los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal.

José Antonio Álvarez, conocido por todos en Cerredo como 'Toño', tiene lazos familiares con Jorge Carro, que acababa de ser padre de un bebé: «No hay derecho, antes las empresas garantizaban la seguridad de los trabajadores, pero cada vez lo hacen menos», clamó indignado.

Álvarez no podía ocultar su impotencia por lo sucedido: «Las empresas hoy en día están en manos de chamiceros, que lo único que hacen es lucrarse y cambian cada poco de nombre para no ser investigadas. Y no les importa su personal», añadió.

Lo que más lamenta es la juventud que le quedaba por delante a Jorge Carro. «Era un chaval con sueños, con futuro, muy trabajador», indica Toño Álvarez, que también es minero prejubilado y trabajó en la misma mina donde perdió la vida su pariente. «Estuve 32 años trabajando en esta mina. La conozco como si fuese el salón de mi casa», dice.

Mientras Toño hablaba, los gritos ensordecedores de una de las viudas de otro de los fallecidos no dejaban a nadie indiferente: «¿Por qué no me dijiste ayer que era el último día?», clamaba. «¡No puedo! ¡Me quiero morir con él!», gritaba. «¿Dónde está la empresa responsable?», se preguntaba también otra de las esposas, que tuvo que recibir asistencia médica.

En el accidente también resultaron heridos otros cuatro mineros. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital de Ponferrada, otro al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el más grave al de Cangas del Narcea.