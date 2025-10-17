Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Traslado del cuerpo de Nestor Gandara en enero de 1996.

Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven en el Pagasarri y absuelto

I.A.A. era conocido en el barrio de San Adrián como 'El lechero' porque tenía ganado

Ainhoa de las Heras

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:39

Comenta

I.A.A., conocido en el barrio de San Adrián como 'El lechero' porque tenía ganado, fue juzgado como presunto autor del crimen del Pagasarri, ... perpetrado en enero de 1996. Un joven de 24 años llamado Néstor Gándara fue asesinado a golpes con un objeto contundente y su cuerpo con signos de violencia se encontró en el fondo de un barranco, en la Campa de San Justo. Dos de las exnovias del hombre le denunciaron ante la Policía porque a ambas les había confesado el asesinato, pero ellas habían callado por miedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  5. 5 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven en el Pagasarri y absuelto

Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven en el Pagasarri y absuelto