Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven en el Pagasarri y absuelto

I.A.A., conocido en el barrio de San Adrián como 'El lechero' porque tenía ganado, fue juzgado como presunto autor del crimen del Pagasarri, ... perpetrado en enero de 1996. Un joven de 24 años llamado Néstor Gándara fue asesinado a golpes con un objeto contundente y su cuerpo con signos de violencia se encontró en el fondo de un barranco, en la Campa de San Justo. Dos de las exnovias del hombre le denunciaron ante la Policía porque a ambas les había confesado el asesinato, pero ellas habían callado por miedo.

Fue detenido 15 años después del crimen y terminó sentado en el banquillo de los acusados en diciembre de 2013. Llegó a ser declarado en busca y captura por no presentarse a la lectura del veredicto, a la que sí había acudido su madre. El jurado le absolvió por una «duda razonable» al entender que el testimonio de las mujeres no ofrecía la suficiente credibilidad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) llegó a ordenar que se repitiera el juicio, pero el Supremo le reprochó que se sobrepasara en sus funciones y confirmó la absolución. La orden de alejamiento sobre las mujeres se levantó.

En noviembre de 2020, la Policía Municipal, con cascos y escudos, tuvo que proteger a unos obreros mientras asfaltaban al pie de su caserío, porque les había amenazado con «pegarles un tiro» si continuaban. El hombre aseguraba que el camino de titularidad municipal, era de su propiedad.