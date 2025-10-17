Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos

La Ertzaintza rescata a la anciana, que se encontraba encerrada por su hijo de 60 años en una habitación con la puerta atada con cuerdas

Ainhoa de las Heras

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:35

Una anciana de 84 años ha ingresado en el hospital de Basurto con un grave deterioro físico y psíquico después de encontrarla encerrada en una ... habitación de su caserío en Bilbao, entre basura y animales muertos, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. Su hijo, I.A.A., de 60 años y con antecedentes policiales, con el que supuestamente convivía y que permanece en paradero desconocido para la Policía, está siendo investigado por los delitos de detención ilegal, ya que la puerta del dormitorio de la mujer estaba atada con cuerda para que no pudiera salir, además de abandono de familiar y maltrato animal. Mantenía en la casa a media docena de perros en pésimas condiciones.

