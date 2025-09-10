Un preso se fuga del hospital en Pamplona tras descolgarse con una sábana por la ventana Fue detenido dos horas después en Zizur Mayor y ya ha reingresado en prisión

Gabriel González Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:36 Comenta Compartir

Un preso que se encontraba ingresado en el Hospital Universitario de Navarra se fugó ayer tras descolgarse con una sábana por la ventana de la habitación, situada en un tercer piso. Dos horas después fue arrestado por agentes de la Policía Nacional en casa de unos familiares en Zizur Mayor. Este miércoles, el recluso ha vuelto a ingresar en prisión.

El hombre, de 58 años y nacionalidad española, cuenta con numerosos antecedentes por delitos por violencia doméstica y violencia de género. Cumple condena por quebrantar una medida de alejamiento por malos tratos.

Desde la madrugada del 3 de septiembre, se encontraba ingresado por un tema infeccioso en el centro hospitalario. Lo hacía en una habitación común, ya que al no haber módulo penitenciario en el hospital navarro, los presos que lo necesitan quedan ingresados en una habitación y son custodiados por la Policía Nacional, encargada de los traslados de prisión. Salvo que sean reclusos especialmente peligrosos, los agentes policiales deben esperar en la puerta por cuestiones de privacidad, y también por la propia salud de los policías. En este caso, una pareja de agentes de la Policía Nacional hacía guardia en la puerta desde el ingreso.

Este martes, poco antes de las dos de la tarde, los dos agentes entraron a la habitación con la comida y vieron que el preso no estaba: a pesar de que hay una especie de malla en la ventana, el recluso se había descolgado con una sábana hasta la calle. Se dio aviso al resto de cuerpos policiales y se desplegó un dispositivo conjunto de búsqueda. Desde Policía Nacional se contactó también con el centro penitenciario para obtener información sobre lugares que pudiera frecuentar y viviendas de familiares, con el fin de centrar el rastreo. Sobre las 16.30 horas fue detenido en casa de unos familiares en Zizur Mayor.