Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao La refriega se ha saldado sin heridos, pero ha generado escenas de miedo entre el público

Ainhoa de las Heras Domingo, 17 de agosto 2025, 12:28

Una pelea con machetes en la que se han visto implicadas una treintena de jóvenes ha desatado la alarma en la zona de las barracas, instaladas en el parque de Etxebarria de Bilbao, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento. La refriega se ha saldado sin heridos.

El primer aviso se ha recibido pasadas las diez de la noche de este sábado, primer día de la Aste Nagusia de 2025. Varios implicados, miembros de dos bandas, se han enzarzado en una disputa por causas que se investigan. La exhibición de armas blancas ha generado gran preocupación entre el público, formado en su mayoría por familias con niños pequeños, algunos de los cuales han echado a correr.

De inmediato, la Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbao han movilizado a sus efectivos de Seguridad Ciudadana desplegadas en la zona. Cinco furgones de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, han entrado en la explanada para intentar localizar a alguno de los sospechosos. Los jóvenes involucrados en la refriega se han dispersado antes de la llegada de los agentes.

Fuentes policiales señalan que no es esta la única pelea registrada en la primera jornada de las fiestas. Los sindicatos han reclamado que se dote de pistolas taser a la Policía Local y a los agentes de seguridad ciudadana de la Ertzaintza