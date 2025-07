Muere un transportista de Irun tras ser golpeado por una máquina en una empresa de Muxika

Un transportista de Irun ha fallecido tras sufrir ayer en un accidente laboral ocurrido en la localidad vizcaína de Muxika (Bizkaia), según ha confirmado este ... jueves LAB en un comunicado. El trabajador fue golpeado por una máquina cuando realizaba labores de carga y descarga en la empresa Ebaki.

El sindicato ha indicado que se trata de un empleado de la empresa de transportes subcontratada por esta compañía dedicada a la madera. LAB ha precisado que el hombre fue atendido en el lugar en una ambulancia medicalizada, pero falleció horas después a consecuencia de las «graves heridas sufridas».

La central sindical, que ha expresado sus condolencias y solidaridad con los familiares, amigos y allegados del trabajador fallecido, ha señalado que se repite «un accidente clásico», el de un transportista muerto durante el proceso de carga-descarga, y que la normativa de prevención prevé esta situación, ya que las empresas contratantes deben tener elaborados procedimientos para que los transportistas «deban esperar en la cabina o protegerse en zonas seguras».

Por tanto, cree que es necesario desarrollar procedimientos para la coordinación de actividades y controlar este tipo de riesgo. «Ayer, el procedimiento o no estaba desarrollado o no se puso en marcha. Ambas opciones, deben dinamizarlas los empresarios tal y como regula la ley», ha agregado.

LAB ha asegurado que la causa básica que genera los accidentes es que la administración lleva 30 años «apoyando la impunidad de los empresarios», una decisión que ya ha dejado 41 muertos en lo que va de año. El sindicato ha avanzado que se sumará a los paros y movilizaciones que el comité de Ebaki convocará en las próximas horas.

En lo que va de año en Gipuzkoa se han producido cuatro muertes laborales, frente a los doce en el primer semestre del año pasado. Se han producido dos en la jornada laboral y los otros dos 'in itinere', es decir, en los desplazamientos desde el domicilio o por motivos de trabajo. En este sentido, las cifras de los 'in itinere' no han cambiado, pero sí las muertes que se han registrado en la jornada laboral, donde se han rebajado de los diez del año pasado a dos este ejercicio.