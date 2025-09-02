Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Muere un joven y dos resultan heridos «graves» tras salirse de la calzada su vehículo en Álava

El accidente ha ocurrido al filo de la una de la madrugada en la carretera A-3632

Nuria Nuño

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:24

Luto en las carreteras de Álava. En menos de veinticuatro horas dos personas han perdido la vida en la red viaria del territorio. Tras el accidente mortal ocurrido al filo de las 11 de la mañana del lunes en el puerto de Azáceta, esta madrugada un joven ha fallecido y otros tres han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban, según confirma a este periódico el Departamento vasco de Seguridad. Las víctimas son jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 19 años.

El accidente, cuyas causas se investigan, ha ocurrido al filo de la una y diez de la madrugada, cuando el vehículo circulaba por la carretera A-3632, en las inmediaciones del municipio alavés de Okondo.

El vehículo accidentado se ha salido de la calzada y ha quedado volcado. En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, resultando heridos de mayor gravedad los dos hombres. Tras ser rescatados por los bomberos de Llodio, los sanitarios trasladados al lugar les han practicado la reanimación cardiopulmonar. No obstante, uno de ellos ha fallecido en el lugar y las otras tres personas han sido ha sido trasladadas a un centro hospitalario, dos de ellos con heridas de gravedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  6. 6

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  7. 7

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  8. 8 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  9. 9

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  10. 10 El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere un joven y dos resultan heridos «graves» tras salirse de la calzada su vehículo en Álava

Muere un joven y dos resultan heridos «graves» tras salirse de la calzada su vehículo en Álava