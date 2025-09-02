Muere un joven y dos resultan heridos «graves» tras salirse de la calzada su vehículo en Álava El accidente ha ocurrido al filo de la una de la madrugada en la carretera A-3632

Nuria Nuño Martes, 2 de septiembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Luto en las carreteras de Álava. En menos de veinticuatro horas dos personas han perdido la vida en la red viaria del territorio. Tras el accidente mortal ocurrido al filo de las 11 de la mañana del lunes en el puerto de Azáceta, esta madrugada un joven ha fallecido y otros tres han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban, según confirma a este periódico el Departamento vasco de Seguridad. Las víctimas son jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 19 años.

El accidente, cuyas causas se investigan, ha ocurrido al filo de la una y diez de la madrugada, cuando el vehículo circulaba por la carretera A-3632, en las inmediaciones del municipio alavés de Okondo.

El vehículo accidentado se ha salido de la calzada y ha quedado volcado. En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, resultando heridos de mayor gravedad los dos hombres. Tras ser rescatados por los bomberos de Llodio, los sanitarios trasladados al lugar les han practicado la reanimación cardiopulmonar. No obstante, uno de ellos ha fallecido en el lugar y las otras tres personas han sido ha sido trasladadas a un centro hospitalario, dos de ellos con heridas de gravedad.