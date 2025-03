El milagro del ciclista que evitó ser aplastado por los troncos desprendidos de un camión en Berriatua: «Podría estar muerto»

«Los troncos venían rodando hacia mí. Eran como palillos gigantes. Solo he pensado en no quedar debajo de ellos. Si me pilla uno, adiós». ... Así es cómo relata Ignacio Díaz Alberdi, un cicloturista de 62 años, el accidente en el que se ha librado «de milagro» de ser aplastado por parte de la carga que ha perdido un camión este viernes por la mañana en Berriatua.

El hombre, natural de Mendaro, había salido a rodar un rato con su bicicleta. Había ido hasta Lekeitio y a la vuelta, cuando llevaba unos 38 kilómetros y estaba a «un kilómetro y medio» de coronar Milloi, por la BI-2405, un camión que bajaba el puerto ha perdido parte de la carga que transportaba en una curva. «Iba por mi carril y de repente he visto cómo al camión se le rompían unos hierros que protegen la carga y ésta caía a la carretera. Los troncos bajaban rodando, yo estaba a unos 25 metros y venían hacia mí», relata Ignacio, que ha seguido su instinto para soltarse de los pedales y tratar de quedar sobre los troncos. «Cada tronco pesa unos mil kilos», asegura Ignacio. «Imagínate».

«He chocado con la rueda de delante, he soltado los pedales y me he quedado sobre ellos, movía los brazos como si nadara sobre ellos», cuenta. «Por suerte, me he quedado encima de los troncos», explica el hombre, que ha sufrido heridas leves en las rodillas. Su bicicleta, en cambio, ha quedado totalmente aplastada bajo los troncos rodantes.

Ignacio ha sido atendido por una ambulancia en el lugar, pero no ha tenido que ser evacuado al hospital. «No tengo nada, unos rasponazos, pero podría estar muerto. Me he librado de milagro», sostiene con el susto en el cuerpo tras el terrible accidente. Su pericia sobre la bicicleta le ha salvado. Él ha llegado a estar entre los troncos y el guardarraíl, que ha quedado dañado. «Si me cogen y quedó atrapado contra la bionda ahí me quedo», asegura.

El cicloturista herido también relata la reacción del camionero que nada más bajar del vehículo se ha preocupado por su estado. «'Menos mal, menos mal', decía», cuenta Ignacio, quien se recupera del susto.