Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Al menos 69 migrantes mueren en el naufragio de un barco en Mauritania que iba rumbo a Canarias

La Guardia Costera continúa con las labores de búsqueda

AFP

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:39

Al menos 69 cuerpos fueron recuperados y decenas de personas siguen desaparecidas más de 48 horas después del naufragio de una embarcación que transportaba migrantes frente a las costas de Mauritania, según un nuevo balance de los guardacostas mauritanos comunicado el viernes a AFP.

Un balance anterior daba cuenta de 49 muertos y un centenar de desaparecidos en este naufragio ocurrido a unos 80 km al norte de la capital, Nuakchot.

«El número de cuerpos recuperados ha alcanzado los 69», indicó a AFP un responsable de los guardacostas mauritanos, quien había señalado previamente que la embarcación transportaba a 160 personas y que 17 sobrevivientes habían sido rescatados.

La embarcación, procedente de Guinea, zozobró en la noche del martes al miércoles «frente a Lemhaijratt», precisó este responsable.

Mauritania, país mayoritariamente desértico de África Occidental, con más de 700 km de costa atlántica, se ha convertido en los últimos años en un punto de partida para numerosos migrantes de todo el continente que intentan llegar a Europa por mar.

La embarcación «había partido de Gambia hace una semana», con «senegaleses y gambianos», entre otros, a bordo.

«En el momento en que los migrantes divisaron las luces de Lemhaijratt, todos se desplazaron hacia un mismo lado, provocando su vuelco», explicó el responsable de los guardacostas mauritanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  5. 5 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  8. 8 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  9. 9 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  10. 10 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Al menos 69 migrantes mueren en el naufragio de un barco en Mauritania que iba rumbo a Canarias

Al menos 69 migrantes mueren en el naufragio de un barco en Mauritania que iba rumbo a Canarias