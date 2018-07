Un centenar de agentes buscan al hombre atrincherado que se ha dado a la fuga en Cantabria 00:21 Varias patrullas aparacadas junto a la casa. / Pedro Álvarez/Vídeo: Atlas Luciano S.G. ha conseguido escapar por la ventana sobre las 07.00 aprovechando un momento de confusión y ahora se le busca por el monte. Hay un Guardia Civil herido DANIEL MARTÍNEZ , PEDRO ÁLVAREZ y MARIÑA ÁLVAREZ Santander (Cantabria) Miércoles, 18 julio 2018, 16:51

Luciano José Simón Gómez, al que sus vecinos llaman 'Simón', ha conseguido fugarse esta mañana y a estas horas las fuerzas de seguridad lo buscan por todas partes, entrando en las casas, registrando los coches, peinando caminos. A pesar del potente dispositivo montado en la casa de Turieno (Camaleño), en la que se atrincheró a las nueve de la noche y se puso a pegar tiros, en un momento indeterminado entre las 06.00 y las 07.00 horas de este miércoles, aprovechando un instante de confusión con la llegada de refuerzos, Simón se escapó por una pequeña claraboya del tejado cuando aún no había amanecido, burló el cordón policial y se echó al monte. Al rato, después de que los agentes dejaran de escucharle y de que llevara un tiempo sin responder a sus preguntas, entraron en el cuarto en el que estaba metido y ya no estaba allí.

Un helicóptero desplazó al lugar a miembros del Greim de la Guardia Civil de Montaña, que le buscan por los montes de alrededor, con el apoyo de grupos de intervención rápida, de unidades caninas y especialistas en el rastreo de personas. Son un centenar de efectivos de distintas unidades los que componen un despliegue sin precedentes en la zona, para dar con un individuo «extremadamente peligroso» . La Delegación del Gobierno pide que nadie suba al monte ni hable con él si se lo encuentra. Podría seguir portando la escopeta con el que estuvo a tiros con la Guardia Civil durante más de diez horas.

Tras una larga noche de fuego cruzado el suceso del hombre atrincherado ha dado un giro brusco e inesperado con su fuga de la casa en la que se han vivido momentos muy críticos durante la madrugada. En ciertas horas se llegaron a escuchar más de 150 disparos seguidos, entre Luciano y las fuerzas de seguridad, desde dentro y desde fuera de la vivienda, cuya fachada está totalmente plagada de impactos. En uno de esos tiroteos, un guardia civil ha resultado herido de bala, al alcanzarle uno de los disparos en un pie. Está «herido de forma leve», confirmaba la Guardia Civil a primera hora de hoy, antes de saberse que Simón ya no estaba allí.

No se sabe el momento exacto en el que este individuo decidió dejar de disparar y simplemente marcharse, aunque fuentes de la investigación señalan a este periódico que «tuvo que ser cuando aún no había amanecido porque si no lo habríamos visto». Hasta que llegaron los GAR, los agentes de la Usecic que estaban dentro de la casa, en la segunda planta, a los que Luciano disparaba constantemente desde el tercer piso, trataron de negociar con él en todo momento, intentando convencerle de que tirara el arma. Y Luciano, como respuesta, les disparaba y amenazaba: «¡Os voy a matar a todos!», les gritaba, y la Guardia Civil intentaba sin descanso que la situación terminara sin víctimas: «¡Tira el arma, para ya, esto se puede arreglar (...)!», un diálogo repetido a lo largo de la noche.

«¡Os voy a matar a todos!», les gritaba Luciano, y la Guardia Civil intentaba sin descanso que la situación terminara: «¡Tira el arma, para ya, esto se puede arreglar (...)!»

Pero sucedió que sobre las 06.00 llegaron los GAR, las fuerzas de operaciones especiales, unidad de élite que se disponía a hacerse cargo de la situación entrando en la vivienda. Y de pronto Luciano ya no hablaba, ni disparaba, ni amenazaba. Pero no era del todo seguro -a la vista de su tozuda actitud- entrar en el cuarto a ver si se había quedado dormido. Además, tantos tiros tuvieron que pegar los agentes durante toda la madrugada que en esos momentos también se habían quedado sin munición, un cúmulo de circunstancias extraordinarias -que llegan los GAR, que no hay más balas, que es de noche, que ya no habla- que llevaron a tomar una decisión extrema. Entrar en el cuarto de Simón. Eran ya alrededor de las 06.30 horas. Aún no era de día. En ese momento descubren que ya no está. El ventanuco de ese cuarto abuhardillado, que da al tejado, estaba abierto.

Paso a paso

El atrincherado, de 58 años de edad, drogodependiente y antecedentes policiales por trapicheo, vivía en Santander hasta que hace seis u ocho años regresó a esta pequeña localidad lebaniega junto al Parque Nacional de los Picos de Europa, donde posee una casa familiar (es de sus padres). Ayer por la tarde se peleó con un hermano suyo, al que amenazó con una navaja. El hermano llamó sobre las 20.30 horas al cuartel de Potes para pedir ayuda.

Se desconoce el motivo por el que, cuando la patrulla llegó para hablar con él, Luciano José se metió en la casa y comenzó a disparar, tanto a los agentes como a las personas que pasaban por delante. Eran las 21.00 horas. Comienza un peligroso suceso que ha mantenido en vela al centenar de habitantes de Turieno.

De inmediato se reclaman refuerzos y se organiza un amplio dispositivo. Hasta veinte veces disparó Simón a los agentes que rodeaban su casa. Hubo respuesta de la Guardia Civil, que consiguió entrar gracias a que un agente con un arma larga, apostado en un lugar alto, cubrió a la unidad que se disponía a asaltar la vivienda. Simón tuvo que meterse dentro de la tercera planta, pero constantemente abría la puerta y seguía disparando a los agentes, que, a su vez, respondían también a tiros. Se ven, también, cientos de impactos de bala en la fachada de la vivienda, por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. Tanto dispararon que se quedaron sin munición en plena madrugada.

No ha habido que lamentar heridos por los sucesivos disparos hasta el episodio ocurrido entre las 01.45 y las 02.30 horas, un momento crítico en el que se han escuchado hasta 150 tiros, fuego cruzado entre Simón y la Guardia Civil, por el que 'solo' hay un hombre herido de carácter leve. Se trata de un agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) que está movilizada desde anoche. Este guardia fue evacuado por sus compañeros y trasladado al hospital por una de las unidades del 061 que esperaban fuera. Visto el cariz que tomaban los acontecimientos, se solicitó presencia del Grupo de Acción Rápida (GAR), procedentes de Logroño, que llegaron a Liébana casi al alba.

Tras el tiroteo de esa hora (entre las 01.45 y las 02.30) la madrugada transcurrió con cierta calma, con todo el pueblo a oscuras desde que a las 22.30 horas la Junta Vecinal de Turieno apagara el alumbrado público por petición de la Guardia Civil. Sin embargo, sobre las 06.30 horas se han vuelto a escuchar cuatro disparos, signo de que la situación todavía no se había resuelto. De repente, silencio total. Pasaban los minutos y no se percibía ningún movimiento. Se empezó a rumorear que Luciano había sido detenido. Se veía a los guardias caminando por el tejado, entrando y saliendo, rodeando la casa... Todo en presencia de numerosos vecinos y medios de comunicación, que seguían el operativo detrás del cordón de seguridad desde la pasada noche, más de un centenar apostados en la ermita de San Miguel, desde la que se divisa todo el pueblo. A las 09.00 horas, al fin, la Delegación del Gobierno en Cantabria confirmaba la noticia de la fuga inesperada de Luciano, en medio de un despliegue policial sin precedentes en el pequeño pueblo lebaniego.

Coronel: «Buscamos por todas las viviendas de los alrededores. Hay que evitar que salga de Liébana»

Luis del Castillo, coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, ha seguido el dispositivo desde Liébana y ha explicado que Luciano Simón se ha fugado «aprovechando la oscuridad de la noche y el amplio perímetro de la finca». Fue una situación inesperada que ha ocurrido durante un dispositivo que ha tenido que «velar por la seguridad de nuestros agentes» al haber un hombre disparándoles. Esta peligrosidad, sumado a una «orografía complicada, que es una finca muy grande, que la zona es oscura como boca de lobo y el conocimiento que tiene del lugar», han sumado para que Simón pudiera escapar.

Desde el primer momento los agentes se han desplegado por la zona teniendo como foco principal la casa de Turieno. «Se le busca por todas las casas de los alrededores y están controladas las salidas por carretera para tratar de evitar que salga de Liébana», ha contado Del Castillo, aunque sospecha que el fugado «estará en el monte, porque es un gran conocedor del entorno». Este despliegue de fuerzas se irá ampliando «hasta que demos con él», ha dicho. No terminará «hasta que desista o le encontremos».

Zuloaga: «Creemos que se ha ido con lo puesto y con el arma»

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, también ha destacado el factor 'noche' como clave en la fuga de Luciano Simón. Piensan que se ha marchado «con lo puesto y con el arma» que empuñaba. Sobre esto, el coronel jefe ha indicado que este hombre carecía de licencia de armas y tenía varias escopetas ilegales «que no están en la casa», así que supone que «la escopeta o escopetas» están en su poder donde quiera que esté.

Ahora el objetivo es «controlar la situación, y para ello hay un operativo muy potente» en la zona, ha indicado el delegado del Gobierno, que también ha destacado el «importante trabajo que tienen por delante los guardias civiles, con todas las horas que ya llevan encima».

Para Zuloaga y Del Castillo, los antecedentes «de tipo menor» que tiene Luciano Simón no hacían indicar que pudiera hacer algo así. «Es conocido en el mundo de la droga de esta comarca», ha dicho el delegado del Gobierno. A su lado, el alcalde de Camaleño, Óscar Casares, ha señalado que lleva «desde su juventud metido en drogas». Dado su carácter problemático, «la gente que le conocía intentaba no tener mucho roce con él».

Sobre el episodio que han tenido que vivir los vecinos esta noche, el alcalde ha dicho que ha sido «una noche mala. Todas las horas metidos en casa, oyendo los disparos, a oscuras. Y ahora peor, porque se ha escapado».