Habla el padre de un menor acusado del crimen: «Lo único que podemos hacer ahora es dar el pésame a esa familia»

El padre de uno de los tres menores acusados de matar a la educadora Belén Cortés en una vivienda tutelada de la Junta de Extremadura ... en Badajoz se ha pronunciado públicamente esta mañana tras lo sucedido en el número 3 de la calle Castillo de Benquerencia. La profesional nacida en Castuera entró a trabajar el domingo para hacer el turno de noche en el chalé donde estaba al cuidado de cuatro menores, y no salió con vida.

Tres horas después, y tras el aviso del único menor que no está acusado de los hechos, los policías encontraban el cadáver de Belén. La joven había sido brutalmente golpeada y asfixiada, con un cinturón alrededor del cuello.

El progenitor de uno de los adolescentes acusados del brutal crimen ha sido entrevistado este martes en el programa de televisión de Ana Rosa Quintana. «Estamos consternados, como no puede ser de otra manera», ha empezado diciendo.

Esta pasada noche el juzgado que estaba de guardia en Badajoz ha decretado la medida cautelar de internamiento, en régimen cerrado, en el Marcelo Nessi para los tres menores. «No sé qué decirle, todo está por detallar, discúlpeme; ya habrá momento de aclarar las cosas, pero ahora mismo lo único que podemos hacer es dar el pésame a esa familia y esperar a que la Policía vaya detallando lo que ha sucedido».

Funeral en Castuera

Belén está siendo velada en el tanatorio Nuestra Señora de los Dolores de Castuera, su localidad natal, y el funeral se oficiará esta tarde, a las 17.00 horas, en la parroquia Santa María Magdalena.

«Es un drama para todos, pero sobre todo para la familia de esa mujer», ha zanjado con voz afectada el padre de uno de los tres chicos acusado del brutal crimen.

A las puertas del chalé de la Urbanización Guadiana que fue testigo de la muerte el domingo se han concentrado esta mañana trabajadoras del centro de menores Marcelo Nessi. Tras dar el pésame a la familia de Belén, ha hablado María José Durán, una vigilante de seguridad que lleva un año de baja. «No quiero imaginar lo que ha pasado esta criatura aquí sola, con un chico al que había denunciado anteriormente».

Consternada por lo ocurrido, la mujer ha hablado de su experiencia profesional en el Marcelo Nessi. «Sé lo que es proteger a las educadoras sociales, a las cuidadoras, a la psicóloga,... y hasta los propios internos. Y no puedo imaginar lo que sintió ella sin un vigilante que la protegiera. No es justo».

La trabajadora ha reclamado personal de seguridad para los pisos tutelados y ha relatado algunas de las agresiones que sufren los profesionales que trabajan en Extremadura con menores condenados por delinquir, como el ataque a un compañero al que le rompieron una pierna. «Llevo un año de baja psicológica porque aquello ya me supera. Siempre lo he dicho, hasta que no saliera alguien con los pies por delante del Marcelo Nessi, no iban a cambiar las cosas; y al final ha ocurrido donde no había ningún tipo de vigilancia».