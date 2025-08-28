Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Seis kilómetros de retenciones por un accidente en la AP-8 en Zarautz sentido Donostia
Imagen de archivo de los bomberos. CPB

Un muerto en una explosión en una pirotecnia de Alicante

El Consorcio Provincial de Bomberos confirma la muerte de una persona y moviliza hasta seis dotaciones para trabajar en el incendio

Óscar Bartual Bardisa y José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:42

Una persona ha fallecido en la explosión ocurrida en una pirotecnia ubicada en Redován. Sobre las 9.36 de este jueves los vecinos alertaban de un fuerte estruendo cercano a la fábrica de la pirotecnia Ferrández.

La explosión mortal ha ocurrido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos. Los bomberos han logrado estabilizar sobre las 10.17 horas el fuego, que se ha producido sobre las 9.30 horas de la mañana de este jueves.

Han sido los vecinos los que han alertado al 112. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB) confirman el fallecimiento de una persona en la explosión. Aunque no se han encontrado heridos en el momento inicial, se ha solicitado un helicóptero Alfa 9 sanitario, que no ha sido necesario al final al no haber heridos.

Hasta el lugar de la explosión han acudido seis dotaciones de bomberos de los parques de Orihuela y Almoradí, con ocho vehículos, entre ellos dos autobombas urbanas, una autobomba nodriza de Orihuela y dos vehículos de jefatura. Además, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), detallan que se ha enviado una unidad de soporte vital básico y una ambulancia SAMU.

Ubicada en la calle La Sierra, 24, en Redován, la pirotécnia lanzó la Mascletà que hizo retumbar Luceros el pasado 20 de junio durante el concurso oficial de las Hogueras 2025. Además, la empresa de fuegos artificiales fue la encargada de llenar de luz el cielo de Elche durante la Nit de l'Albá.

Se trata de la segunda explosión de una pirotecnia en lo que va de año. Fue el pasado seis de marzo cuando el mundo de las Hogueras se estremeció con la muerte de Pedro Sirvent. El pirotécnico falleció en la explosión que arrasó parte de su fábrica y las fiestas alicantinas se llenaron de homnajes constantes al maestro pirotécnico que tantas alegrías ha dado en el concurso de mascletaes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  6. 6 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  7. 7 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  8. 8

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  9. 9

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un muerto en una explosión en una pirotecnia de Alicante

Un muerto en una explosión en una pirotecnia de Alicante