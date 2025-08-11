Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés La víctima, de 26 años, sufrió una caída desde la cresta del Pico Rusell, en pleno Parque Nacional de Posets-Maladeta

Iñigo Galparsoro San Sebastián Lunes, 11 de agosto 2025, 18:29

Un montañero navarro ha perdido la vida esta mañana en el Pirineo aragonés. Al parecer, el joven, de 26 años de edad, se encontraba caminando cuando en un momento dado sufrió una caída desde la cresta del Pico Rusell, en pleno Parque Nacional de Posets-Maladeta. Ello le provocó la muerte a este vecino de Pamplona.

Tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado, a las 12.45 horas la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón recibió el aviso de que un montañero se había caído «mientras realizaba la actividad en la zona de la Cresta del Pico Rusell, en el término municipal de Benasque, mientras realizaba progresión por terreno abrupto».

A raíz de la notificación, la Guardia Civil de Huesca activó al GREIM de Benasque, a la Unidad Aérea de Benasque y a un médico del 061. «Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, éste presentaba signos no compatibles con la vida», añadía el comunicado.

Seguidamente, el montañero fue evacuado «mediante un ciclo grúa» y «trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque». Allí, le esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Huesca.