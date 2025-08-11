Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés

La víctima, de 26 años, sufrió una caída desde la cresta del Pico Rusell, en pleno Parque Nacional de Posets-Maladeta

Iñigo Galparsoro

Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:29

Un montañero navarro ha perdido la vida esta mañana en el Pirineo aragonés. Al parecer, el joven, de 26 años de edad, se encontraba caminando cuando en un momento dado sufrió una caída desde la cresta del Pico Rusell, en pleno Parque Nacional de Posets-Maladeta. Ello le provocó la muerte a este vecino de Pamplona.

Tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado, a las 12.45 horas la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón recibió el aviso de que un montañero se había caído «mientras realizaba la actividad en la zona de la Cresta del Pico Rusell, en el término municipal de Benasque, mientras realizaba progresión por terreno abrupto».

A raíz de la notificación, la Guardia Civil de Huesca activó al GREIM de Benasque, a la Unidad Aérea de Benasque y a un médico del 061. «Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, éste presentaba signos no compatibles con la vida», añadía el comunicado.

Seguidamente, el montañero fue evacuado «mediante un ciclo grúa» y «trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque». Allí, le esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Huesca.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El interior de Gipuzkoa alcanza ya los 42º de temperatura en plena alerta roja
  7. 7

    Alcaldes que eligen su propio camino
  8. 8 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  9. 9 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  10. 10

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés

Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés