El hombre se agarra a la roca, mientras en el agua el ertzaintza sujeta a la mujer exhausta y el hombre del bañador rojo se acerca para ayudarlos. DM

Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar

El agente se lanzó al mar cuando advirtió que la mujer tenía dificultades para salir del agua, mientras su marido había conseguido encaramarse a una roca

Elena Tresalgo

Santillana del Mar

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:58

La playa de Ubiarco en Santillana del Mar fue este sábado el escenario de un rescate de película. Un agente de la Unidad de Brigada ... Móvil de la Ertzaintza fuera de servicio, José Rodríguez Cano, se jugó la vida para rescatar a un matrimonio catalán de avanzada edad que tenía dificultades para salir del agua. El policía se encontraba visitando con su pareja la ermita de Santa Justa cuando avistó a un hombre encaramado en la zona de acantilado y en el agua a una mujer a la que se llevaba la corriente. Sin pensarlo, José se acercó a otros bañistas, les pidió una tabla 'paipo' «de niño» y se lanzó al rescate.

