Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo El arrestado pidió a dos camarareros mayonesa para un montadito y tras responderle que no tenían prendió fuego al local

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Córdoba que prendió fuego este miércoles a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde pidió que le diesen mayonesa para el bocadillo que estaba tomando y, tras recibir una negativa, rocío con gasolina el establecimiento y lo incendió.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.00 horas cuando, entre otras consumiciones, el ahora detenido por delitos de daño e incendio con peligro para las personas pidió un montadito al que solicitó le añadiesen mayonesa, ingrediente del que no disponían en ese momento en el establecimiento.

Ya en la terraza, el cliente preguntó lo mismo a una camarera, que le dio la misma respuesta, momento en que el hombre se levantó de la silla para acceder a una gasolinera cercana y volver con una botella con gasolina, que rocío sobre la barra del bar, a la que prendió fuego.

Agentes de la Policía Local de Los Palacios llegaron inmediatamente al local y ayudados por una camarera que siguió al hombre lograron detenerle. Tras su arresto, el autor del incendio tuvo que ser trasladado a un centro de salud por las quemaduras que sufrió durante el ataque.