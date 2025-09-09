Detenido en Bilbao un ciudadano portugués buscado por agresión sexual a menores de su familia y huido desde 2017 Sobre este hombre de 39 años pesaba una orden europea de detención y entrega tramitada por Luxemburgo

Á.L. Martes, 9 de septiembre 2025, 12:11

La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a un ciudadano portugués de 39 años buscado por un delito de agresión sexual a menores de su propia familia, que estaba huido de la justicia desde 2017. Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) tramitada por Luxemburgo

El Ministerio de Interior ha comunicado que la operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de Bilbao en coordinación con el Grupo I de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial. Fruto de esta colaboración, se pudo confirmar la presencia del reclamado en la capital vizcaína y establecer un dispositivo de localización que culminó con su detención.

Los agentes identificaron e interceptaron a este hombre que se encontraba en paradero desconocido desde 2017 y procedieron a su detención atendiendo a la orden europea. Una vez concluidas las diligencias y finalizado el atestado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de extradiciones.

Con el fin de agilizar el procedimiento, se dispuso su comparecencia a través de una videoconferencia. La autoridad judicial acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares hasta que se sustancie el procedimiento de extradición a Luxemburgo.

Según el Ministerio del Interior, «la actuación supone un nuevo ejemplo de la eficacia de la cooperación policial y judicial internacional, que permite la localización y detención de delincuentes peligrosos que intentan ocultarse en otros países de la Unión Europea». Se felicitan al mismo tiempo de que «gracias a esa coordinación entre los grupos especializados de la Policía Nacional y la colaboración con la Audiencia Nacional, se dio cumplimiento a la orden europea y garantizó que el reclamado se enfrente a la justicia por los graves delitos que se le imputan».